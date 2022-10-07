又一老店消失 港「標記蔴雀」將清拆 月底結業冀獲保留

年逾70的「標記蔴雀」第三代傳人張景順不打算退休，盼港府有條件原址保留，繼續承傳手雕麻將手藝。（取材自臉書）

歷經三代、屹立佐敦逾50年，專做手雕麻將的「標記蔴雀」，上月才獲旅發局邀請特製帆船麻將宣傳香港 ，不過上月底接獲屋宇署通知，因樓梯舖違反僭建條例，須在10月底前拆除。「標記蔴雀」是香港少數仍出產手雕麻將的店舖。

「標記蔴雀」手雕麻將。(取材自臉書)

明報報導，第三代傳人、年逾70的張景順表示，數個月前已接獲通知，指舖位違反建築條例可能要搬，上月29日接獲屋宇署正式通知，張景順指，如要另覓新舖寧願結業，但他不打算就此退休 ，冀政府可酌情處理，有條件原址保留，希望將手雕麻將這門手藝承傳下去。

據報導，回顧入行逾50載，張景順憶述就讀小學五六年級時已在父親的舖頭幫忙，但並非一開始便懂得雕刻麻將，要花約5年才完全學懂，他笑說並非父親強迫接手。

年逾70的「標記蔴雀」第三代傳人張景順不打算退休，盼港府有條件原址保留，繼續承傳手雕麻將手藝。（取材自臉書）

報導指出，回顧入行逾50載，張景順稱入行至今，除了年初一放假外，一年365日都風雨不改開舖，「8號波（風球）都開工」。 他透露，眾多麻將中最難雕刻的是萬子， 因為「萬」字較多筆畫；而最危險的就是筒子，因一不留神便會被雕刻筒子時使用的軸心鑽弄傷，「成塊肉會批出嚟」。

張景順稱，「標記蔴雀」屬香港地標，很多港人及旅客特意前來購買手雕麻將或「打卡」，上月受旅發局邀請特製香港帆船圖案麻將宣傳香港，目前每月仍有約20至30張訂單，他又說，這行每月收入不穩，加上拜師至學成需時約4至5年，現今不會有年輕人願意入行。