洗米華洗錢案 港籍骨幹張寧寧判7年 另35人獲刑

澳門 太陽城集團董事周焯華（綽號洗米華），早前被浙江溫州檢察院以涉嫌開設賭場罪批准逮捕，隨後澳門司警拘捕周焯華，指控其涉嫌利用網絡進行非法賭博及清洗黑錢。浙江溫州中院合併審理、宣判周焯華犯罪集團骨幹成員涉及的3宗案件，30多名被告均被判刑。

綜合媒體報導，張寧寧被控開設賭場罪、非法經營罪，法院裁定執行有期徒刑7年，罰款80萬(人民幣，下同，約11.3萬美元)；另外35人以開設賭場罪，判處有期徒刑7年半至1年3個月不等的刑罰，罰款5萬元至300萬元不等。

法院認為，被告人張寧寧、彭浩受周焯華指使，在境內成立公司，接收跨境賭博犯罪集團在境內收取的賭資、賭債並運營管理；另外多名被告的行為均已構成開設賭場罪，且情節嚴重。

判決指出，張寧寧違反國家規定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，其行為構成非法經營罪，且屬情節特別嚴重。在宣判後，張寧寧等35人均當庭表示服從判决，不上訴；另一名被告當庭表示要提出上訴。

香港 01報導，張寧寧是香港人，曾任太陽城多間內地公司高層。其父母當時透露女兒早於2020年7月在溫州被捕，家人一年來都無法探望，太陽城有為她聘請律師。

報導說，截至去年11月，該跨境賭博犯罪集團共發展280餘名中國籍股東級代理、3.8萬餘名中國籍普通代理、6萬餘名中國境內賭客會員，涉案金額特別巨大，嚴重擾亂社會管理秩序。此外，該跨境賭博犯罪集團還違反國家規定，虛構交易協議，多次進行資金跨境兌付，金額共計11.6億餘元，非法獲利高達1700餘萬元，嚴重擾亂金融市場秩序。

溫州中院認為，被告人張寧寧、彭浩受周焯華指使，在境內成立公司，接收跨境賭博犯罪集團在境內收取的賭資、賭債並運營管理。