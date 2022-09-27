香港解封 國泰航空將招聘700機師、4000前線員工

香港解封，國泰航空將大舉招員。圖為停在香港國際機場的國泰航空客機。（中新社資料照片）

港府26日起放寬海外或台灣經機場 抵港人士檢疫安排，由「3+4」改為「0+3」，取消酒店檢疫，改為家居或酒店3日醫學 監測。因應將增加的入出境人潮，國泰航空將招募4000名前線員工與700名機師。

綜合港媒報導，為因應香港 機場即將到來的航班需求大增，香港可能出現「搶人大戰」。國泰航空表示，就未來18至24個月的營運需求，該公司計畫招聘4000名前線員工，包括1000多名地勤及顧客聯絡專員等，以及逾2000名機艙服務員。國泰已重新聘用數百名因較早前集團重組而離職的機艙服務員，亦會在10月初舉行機艙服務員招聘活動。

機師方面，國泰航空表示，自去年夏季重新招聘本地機師以來，已招募約200名合資格機師；聯同集團旗下其他航空公司，已增聘約300名機師。該公司亦已啟動全面招聘計畫，包括於明年底前增聘700名機師，同時亦會重推見習機師培訓計畫，計畫於2025年前招募及培訓逾1000名見習機師。

香港航空表示，現正積極籌備於未來數月恢復更多日本航線包括東京、札幌及沖繩等客運服務。預計到今年底，該公司的整體營運規模將達到七架320和三架330航機，恢復的航班數目有機會達至疫情前30%的水準。