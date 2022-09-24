邊境鬆綁 港赴日機票24小時漲2次 逾萬也瘋搶

日本 宣布下月開放免簽自由行後，香港 昨也宣布26日起實施「0+3」入境檢疫安排，措施公布後，航空公司訂票網站流量大增，港日來回機票24小時內兩度加價，要價逾港萬元也無阻搶票潮；有旅行社業者表示，「0+3」消息一出，外遊查詢數量出現「V型反彈」，預料生意可望回復至疫情前約3成水平。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，「0+3」消息傳出後，兩小時內湧入逾千旅遊查詢，其中九成查詢日本旅行，亦有人已下訂10月12日出發。東瀛遊執行董事禤國全也說，現在日圓便宜，日本又放寬自由行，11月賞楓季，料日本團數目將倍增，「0+3後破百萬人不是難事」。

有香港媒體昨到國泰及香港快運網站查詢赴日機票，快運香港到東京成田來回機票昨晨約1746至3006元(約222至383美元），但9時查詢已加至約4316至5766元(約550至734美元)；國泰香港至大阪來回機票昨晨為1萬2648元(約1611美元)，昨晚減至1萬1498元(約1465美元)。

國泰航空表示，下月計畫加開超過200對前往亞洲及長途航點的客運航班。因應日本放寬入境旅遊限制，將於11月起恢復每日往返東京羽田的航班，12月起提供每周四班往返札幌的航班；10月起香港往返東京成田及大阪的航班分別增加至43對及50對。

但中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則認為，「0+3」會讓香港消費力外流，有三天醫學 監察及連續7天快篩，不會有遊客訪港，將重挫香港經濟，令樓價下跌，並影響飲食業和零售業，建議政府立即實施「0+0」，以在第四季收復失地。