北京出借香港故宮最後10書畫精品 9月7日開展

香港故宮將在9月7日進行最後一檔「國之瑰寶―故宮博物院藏晉唐宋元書畫」開幕特別展覽。（取材自臉書）

北京 故宮出借香港 故宮的開幕展品中，最後有10件書畫精品，將在9月7日展開最後一檔展覽，展期僅為1個月，展覽結束後這些精品將會返回北京故宮進行至少三年的「休眠」。

香港故宮的上級「西九文化區管理局」，24日舉行第109次會議，行政總裁馮程淑儀提到香港故宮7月3日開幕以來已經累計有22萬參觀人次，而展廳8的「國之瑰寶—故宮博物院藏晉唐宋元書畫」展的最後一批10件珍貴書畫，將由9月7日起展出，為期一個月，之後將被送回故宮博物院休眠至少三年，她表示觀展機會難得，呼籲擬到訪香港故宮觀賞屬一級文物書畫的觀眾從速購票。

根據香港故宮官網消息，上述最後一批10件書畫精品，分別為謝安（320–385年）「行書中郎帖」（宋臨本）、顧愷之（346–407年）「洛神賦全圖」（南宋摹本）、歐陽詢（557–641年）「行楷書張翰帖」（唐摹本）、阮郜（約十世紀）「閬苑女仙圖」、馬和之（約十二世紀）「小雅鹿鳴之什圖」、李迪（約十二世紀）「楓鷹雉雞圖」、李嵩（1166–1243年）「錢塘觀潮圖」、管道昇（1262–1319年）「行書秋深帖」（趙孟頫代筆）、趙孟頫（1254–1322年）、黃公望（1269–1354年）、徐賁（1335–1380年）「快雪時晴書畫合璧」、以及吳鎮（1280–1354年）的「漁父圖」。

此前「國之瑰寶—故宮博物院藏晉唐宋元書畫」的兩檔展品20件精品已經分批展出，這個展廳的展品，據悉都為大陸的國家一級文物，也是近15年來北京故宮所藏古代晝畫瑰寶最大規模一次出境展覽。北京故宮一共出借914件文物到香港故宮文博館，展期由1個月至超過1年不等，而展覽結束後的新一批借展品，目前尚未有詳細消息。