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努力可改變命運？ 4成港人不同意 7成認同家庭出身決定未來

香港新聞組／香港15日電
59.7%受訪者認同應取得大學或以上學歷能獲得更多向上流動的機會。圖為港大畢業生拍攝畢業照。（中新社資料照片）
59.7%受訪者認同應取得大學或以上學歷能獲得更多向上流動的機會。圖為港大畢業生拍攝畢業照。（中新社資料照片）

香港青年新世界上月抽樣訪問1135名18歲以上香港居民，了解他們對香港社會現時向上流動機會的意見。其中，接近7成受訪者認同「出生於富裕家庭決定小朋友未來發展」；對於「只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活」逾4成受訪者不認同此説法。

青年新世界於7月11日至24日，以電話隨機抽樣形式，訪問1135名18歲以上香港居民。香港01報導，調查發現高達69.3%受訪者表示認同「出生於富裕家庭決定小朋友未來發展」，當中32.1%受訪者表示「非常認同」。另外則僅有25.9%受訪者表示不認同説法，結果反映香港社會普遍認同「家庭出身決定論」及階級固化。

調查發現， 45.3%受訪者表示不認同現時香港社會「只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活」，當中更有17.6%表示非常不認同；44%受訪者則表示非常認同及認同。另根據出生地進行交叉分析，56.1%內地出生受訪者表示認同有關講法，認同率比僅有38.5%的香港出生受訪者高。

69.3%受訪者認同「出生於富裕家庭決定小朋友未來發展」，當中32.1%受訪者表...
69.3%受訪者認同「出生於富裕家庭決定小朋友未來發展」，當中32.1%受訪者表示「非常認同」。圖爲香港劏房。（中通社資料照片）

調查顯示，50.7%受訪者不認同「經濟發展就可以令所有市民受惠」，當中更有21.5%表示非常不認同，而僅有41.1%受訪者認同説法。結果反映香港市民或對現時經濟發展帶來的分配機制、貧富懸殊等問題有所不滿。另外，就現時與五年後生活質素變化的取態，62.1%受訪者認為現時生活質素與五年前差不多，32.8%受訪者表示五年後生活質素會變差，僅15.7%受訪者認為生活質素會有所改善。

至於就如何獲得更多向上流動的機會，據報導，63.7%受訪者認同應透過持續進修，59.7%受訪者認同應取得大學或以上學歷，僅有42.5%受訪市民認同可以透過創業向上流動。結果反映香港市民對整體創業環境、創新與創業精神的負面觀感。

香港 習近平

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