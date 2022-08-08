譚耀宗：港府下周或宣布縮減隔離天數

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府正考慮放寬海外抵港人士酒店檢疫期，全國人大常委譚耀宗昨日表示，相信港府下周會宣布有關方案，但無論是「5+2」或是「4+3」（指酒店隔離+家居監察天數），都對香港 經濟至為重要，且有利於市民，並相信港府將在本周內公布相關的資訊。

文匯報報導，譚耀宗昨日出席民建聯「30周年獻愛心 百萬口罩 齊抗疫」啟動儀式後表示，目前海外入境香港人士須接受7天酒店檢疫，較全球大部分地方嚴格，令人們卻步。譚耀宗認為，在抗疫安全的前提下，港府應早日宣布放寬相關檢疫措施，其次，鑑於香港返回深圳的健康驛站，能夠提供的名額有限，譚耀宗期望內地能夠增加配額數量、減少隔離天數。若內地隔離酒店數量受限的話，可以利用香港的方艙醫院，讓市民隔離後閉環式入境，方便回內地的人士。

「香港再出發大聯盟」共同發起人劉娟近日向民建聯捐贈350萬個醫用級口罩，民建聯昨日在堅尼地城舉行「30周年獻愛心 百萬口罩齊抗疫」啟動儀式。

民建聯首日在全港開設逾250個服務街站，向市民派發一套10個裝的醫用級口罩，呼籲市民齊心抗疫，及宣傳港府已擴展至讓6個月大至3歲嬰幼兒接種疫苗 等信息。