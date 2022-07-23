前港姐寇鴻萍逃稅案押後「裁決錯定日子」 獲准保釋

寇鴻萍涉於2009至2017年間，11度逃稅逾百萬港元。（取材自微博）

前港姐季軍寇鴻萍涉於2009至2017年間11度逃稅逾百萬港元，經審訊後被裁定11項蓄意逃稅罪成。案件原定昨天在西九龍法庭判刑，法官在庭上指出索取背景報告需時兩周，上次裁決時錯定在22日再審，故案件延至29日判刑。此外，寇鴻萍獲准以5.5萬港元（約7007美元）保釋。

香港01報導，60的歲寇鴻萍昨天穿著黑色西裝外套出庭，精神不俗；辯方申請保釋覆核，獲裁判官批准，她聞言微微點頭。寇鴻萍獲准以5.5萬港元保釋，每天均須到警署報到，期間不得離港、居於報稱地址。她另須在離開法庭前會見感化官，以確保背景報告撰寫順利。

控罪指她於2009年至2017年期間，在5次提交的年度報稅表 中，聲稱與父親寇賡發同住，另在2010至2012年期間，3次在個別人士及連同的梁寇鴻萍公司損益帳上稱，辦公室助理支出為每年28.8萬港元（約3.6萬美元）；及在2012年，3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅 表上，稱僱員孫永斌及鍾永慧每年分別獲9.6萬港元（約1.2萬美元）薪金。

法官早前裁決指，控方證人孫永斌及鍾永慧均供稱未有在寇的公司擔任過任何職位，寇雖稱因寫字樓搬遷和事隔多年而沒有二人的受僱紀錄，但裁判官指出寇向局方提交資料時，必知道內容涉及辦公室助理的薪酬支出，認為其說法自相矛盾。

另寇稱對稅務事項不了解，或一時填漏資料或誤信他人，惟裁判官認為以寇的的學歷和人生經歷，不應產生這些誤會，又指她作為專業保險員，無可能對稅務一竅不通，認為她是蓄意逃税。