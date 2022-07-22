日媒：九州豪斯登堡 傳8月將賣給香港投資公司

日本長崎縣的度假設施豪斯登堡，傳由香港投資公司買下。（取材自豪斯登堡官網）

日媒報導，當地大型旅遊企業HIS計畫出售旗下位於長崎縣的度假設施豪斯登堡（Huis Ten Bosch），預計套現數百億日圓，據悉買家是來自香港 的一間投資 公司。

香港01引述「讀賣新聞」、共同社等日媒報導，有關交易預計在8月中正式公布，目前HIS擁有豪斯登堡66.7%股分，預計屆時會出售一半以上；至於擁有餘下股分的九州電力、九州旅客鐵道（JR九州）、西日本鐵道（西鐵）等5間地方企業，也計畫賣股套現。

報導指出，豪斯登堡易手後，將會成為該投資公司的旗下業務之一，並繼續運作。

海外旅遊事業是HIS的主要收入來源，但受全球疫情打擊，觀光 市場低迷，導致公司在2021年10月公布的年度業績創下歷來最大赤字。

豪斯登堡位於佐世保市，1992年3月開幕，以中世紀荷蘭為主題，設有遊樂設施和酒店，2010年由HIS等企業收購。

長崎縣計畫引入包括賭場在內的綜合型度假設施（IR），豪斯登堡是其中一個候選地。而對於易手報導，HIS在聲明中拒絕評論，只強調公司為了提升企業和股票價值，正考慮包括出售股分在內的計畫，但目前未有具體決定。