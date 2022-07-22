我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聽證會未完風暴：一意孤行的川普與無計可施的幕僚

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

日媒：九州豪斯登堡 傳8月將賣給香港投資公司

香港新聞組／香港22日電
日本長崎縣的度假設施豪斯登堡，傳由香港投資公司買下。（取材自豪斯登堡官網）
日本長崎縣的度假設施豪斯登堡，傳由香港投資公司買下。（取材自豪斯登堡官網）

日媒報導，當地大型旅遊企業HIS計畫出售旗下位於長崎縣的度假設施豪斯登堡（Huis Ten Bosch），預計套現數百億日圓，據悉買家是來自香港的一間投資公司。

香港01引述「讀賣新聞」、共同社等日媒報導，有關交易預計在8月中正式公布，目前HIS擁有豪斯登堡66.7%股分，預計屆時會出售一半以上；至於擁有餘下股分的九州電力、九州旅客鐵道（JR九州）、西日本鐵道（西鐵）等5間地方企業，也計畫賣股套現。

報導指出，豪斯登堡易手後，將會成為該投資公司的旗下業務之一，並繼續運作。

海外旅遊事業是HIS的主要收入來源，但受全球疫情打擊，觀光市場低迷，導致公司在2021年10月公布的年度業績創下歷來最大赤字。

豪斯登堡位於佐世保市，1992年3月開幕，以中世紀荷蘭為主題，設有遊樂設施和酒店，2010年由HIS等企業收購。

長崎縣計畫引入包括賭場在內的綜合型度假設施（IR），豪斯登堡是其中一個候選地。而對於易手報導，HIS在聲明中拒絕評論，只強調公司為了提升企業和股票價值，正考慮包括出售股分在內的計畫，但目前未有具體決定。

投資 香港 觀光

上一則

「商場刺客」刺傷年輕人 拒當冤大頭 「太貴就大聲說出來」

下一則

新屆港府拚改善街道環境 擬制訂「滅鼠KPI」

延伸閱讀

賭王最愛的女兒亮相紐約亞洲電影節 何超儀尋找極致喜悅

賭王最愛的女兒亮相紐約亞洲電影節 何超儀尋找極致喜悅
兩岸香港會談屆30年 北京高規格紀念「九二共識」

兩岸香港會談屆30年 北京高規格紀念「九二共識」
人類飼養最高齡 35歲貓熊安安 在香港安樂死

人類飼養最高齡 35歲貓熊安安 在香港安樂死
美國人口販運評比 台灣連13年第一級

美國人口販運評比 台灣連13年第一級

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

2022-07-18 11:00
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目
猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺
美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區
拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療

拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療
拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌

拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌