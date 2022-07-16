香港富婆龔如心千億遺產堅持中國總理來管 15年難「解封」

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港 豪門眾多，豪門又家大業大，老富豪一辭世，豪門就會爭產。香港豪門爭產案中，曾經的「亞洲第一女富豪」龔如心，生前生後的爭產案都轟動一時。誰料龔如心逝世多年，一度爭產的風水師陳振聰也出獄好幾年了，這單遺產再上香港法庭。

已故華懋集團主席龔如心逾1400億港元（約178.3億美元）的遺產，在龔如心辭世15年後，本月再度在香港高等法院開審，15日續審。涉案的是作為遺產「受託人」的華懋慈善基金、港府的律政司司長和遺產管理人，興訟圍繞遺產管理計畫未能達成共識，希望法庭定奪。

龔如心在遺囑上提到，會將整筆遺產撥歸華懋慈善基金用作慈善用途，以及設立中國「類似諾貝爾獎、具有世界性意義的獎金」，並指定要由中國國務院 總理、聯合國 秘書長和香港特首等人組成管理機構監管慈善基金。

如果沒有這單官司，外界大概想不到這筆天價遺產，到今天還沒「解封」。代表華懋慈善基金的資深大律師文本立，15日在陳詞中反對港府律政司司長的管理計畫，提醒法庭應留意龔如心遺囑中表達的意願。他提到華懋慈善基金由龔如心設立、命名，制訂條款、目標、任命人事，也都由龔如心一手一腳經營而成。根據龔如心遺願，根本不會認可港府律政司方案，既然龔如心已表明其意願，且基金亦有益於社會，法庭定奪時應依循其意向。

此前港府律政司司長認為，邀請中國國務院總理及聯合國秘書長等人加入遺產管理機構並不適合，認為基金不能強迫律政司司長邀請他們加入。

代表律政司司長的何沛謙資深大律師此前指，華懋慈善基金並非遺產受益人，資不抵債、官司纏身、內部管理混亂，亦不適任為遺產監管機構成員。如華懋慈善基金不同意律政司提出的遺產管理建議計畫，便需向法庭提出另一建議計畫及作出爭拗，由法庭決定採用哪一個遺產管理計畫。

以案情看，立遺囑者確有自己的願望，港府律政司也沒實力去找中國總理、聯合國秘書長來討論遺產，香港高等法院可能左右為難，這單千億港元怎麼用也不大好辦，遺產還得封上一段時間。