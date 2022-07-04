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心臟病突發 「秋天的童話」名導羅啟銳送醫途中猝逝

香港新聞組／香港4日電
香港導演、編劇羅啟銳2日傳出離世消息。（本報資料照片）
香港導演、編劇羅啟銳2日傳出離世消息。（本報資料照片）

香港著名導演、編劇羅啟銳2日傳出離世消息，享壽69歲。據港媒報導，他2日傍晚突然心臟病發，於送醫途中離世，消息傳出令影迷相當不捨。

1988年11月5日、第25屆金馬獎，羅啟銳（左）獲得最佳導演獎，由女星林青霞（...
1988年11月5日、第25屆金馬獎，羅啟銳（左）獲得最佳導演獎，由女星林青霞（右）頒獎。（本報資料照片）

羅啟銳拍攝了多部香港膾炙人口的經典電影，包含周潤發、鍾楚紅主演的「秋天的童話」以及「七小福」、「歲月神偷」等，其中他更憑「秋天的童話」及「歲月神偷」，兩度獲得香港電影金像獎「最佳編劇」。「秋天的童話」更是香港電影史上最經典愛情片之一。

導演張婉婷（左起）、編劇羅啟銳、鍾楚紅以及周潤發在紐約拍「秋天的童話」，留下許多...
導演張婉婷（左起）、編劇羅啟銳、鍾楚紅以及周潤發在紐約拍「秋天的童話」，留下許多美好回憶。（圖：甲上提供）

羅啟銳曾獲柏林影展、香港電影金像獎和金馬獎肯定，與同為電影人的伴侶兼工作搭檔張婉婷愛情長跑40年，被稱作「雌雄大導」，他5月時才以編劇身分與張婉婷合體，跨海視訊接受台灣媒體訪問。據知，他平日身體沒異狀，也照常和朋友聚餐，豈料突然傳出噩耗。

羅啟銳曾奪得香港金像獎最佳編劇、台灣金馬獎最佳導演等多個電影獎項，也曾與多位香港超級巨星合作，讓他們獲得影帝影后及最佳男女配角，如周潤發、劉嘉玲、洪金寶、張艾嘉、毛舜筠、張曼玉等。成龍昨在微博追悼羅啟銳，寫下兩人共同回憶，也盼張婉婷節哀。

周潤發（左）、鍾楚紅（右）拍「秋天的童話」時，有許多黑道在現場盯場，但沒鬧事。（...
周潤發（左）、鍾楚紅（右）拍「秋天的童話」時，有許多黑道在現場盯場，但沒鬧事。（圖：甲上提供）

「秋天的童話」由周潤發、鍾楚紅主演，該片當年讓周潤發、鍾楚紅事業更上一層樓，今年是該篇上映35周年，其4K數位修復版也在5月時在台灣重新上映。

香港 電影 羅啟銳

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