港+1873 首現BA.4／5無源頭個案 社區恐現隱形傳播鏈

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 新冠肺炎疫情 再添變數，昨日新增1873宗確診個案，並首次出現新變異病毒BA.4或BA.5的無源頭個案，衛生防護中心表示，社區很可能已出現BA.4或BA.5隱形傳播鏈。

此外，涉及新變異病毒BA.2.12.1個案再增加15宗，當中屯門海港酒家群組再增加5宗關聯個案，機電署完成對酒家通風系統調查，發現鮮風量僅約標準的33%，已要求酒家改善後才可恢復營業。

文匯報報導，香港昨日新增9宗疑染BA.4或BA.5的個案，當中6宗是輸入個案，3宗本地感染個案，其中2宗無源頭，1宗為家住海逸豪園3期悅濤灣的6歲女童，就讀德望小學暨幼稚園K3，本月21日出現病徵，22日最後一日上課並快篩陽性。

另一名無源頭個案為香港中文大學校友會聯會張煊昌學校中三的15歲女學生，住天水圍海逸酒店2期，6月22日出現病徵，並於23日快測陽性，沒有其他緊密接觸者。

衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，之前的BA.4或BA.5的本地個案，均於高危場所工作如機場或檢疫酒店，應與輸入個案有關，本次的無源頭本地個案，或顯示BA.4或BA.5在社區已出現傳播鏈。專家說，BA.4或BA.5對香港主流的BA.2抗體有免疫逃逸力，已康復市民也可能被二次感染，BA.4或BA.5相關個案很可能會陸續增加。

另外，懷疑BA.2.12.1個案增加15宗，當中5宗個案與屯門海港酒家群組相關，有3人為食客，2宗關聯個案。

被問到如何評估疫情趨勢，歐家榮指，現時香港確診宗數約徘佪於1500宗以上的水平，隨著社交距離 持續放寬，市民生活基本恢復正常，預計感染個案會維持在一定水平，甚至有可能會進一步上升。不過，經歷第五波疫情後，市民免疫力維持甚高水平，入院人數雖然也輕微上升，但大多病情輕微及穩定，重症和死亡人數保持平穩無明顯上升，顯示上升趨勢及幅度仍然受控，沒出現大規模爆發，不會再出現兩三天便確診數目「翻一番」的爆發性上升，未見要收緊防疫措施，中心會繼續觀察疫情走勢。