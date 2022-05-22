任劍輝堂妹 香港粵劇名伶任冰兒睡夢中離世 享壽91歲

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

任劍輝堂妹兼粵劇名伶任冰兒（細女姐）21日凌晨3時，在家於睡夢中安詳離世，享年91歲。任冰兒性格隨和，廣結人緣，一生敬業樂業，扶持後輩，桃李滿門，對粵劇文化貢獻良多，曾獲香港 藝術發展局頒發「傑出藝術貢獻獎」。

文匯報報導，任冰兒是廣東南海人，於1931年在廣州出生，乳名「細女」，行內人均稱她「細女姐」，其夫是名伶石燕子，早於1986年去世，二人是梨園的模範夫妻，而任冰兒堂姐為粵劇紅伶任劍輝。細女姐從小在戲院長大卻一直沒拜師，堂姐任劍輝曾反對她演戲，不過細女姐具演戲天賦，11歲被戲班班主看中，加入梨園由「梅香」做起，及後晉升「二幫花旦」，有「二幫王」美譽。

任冰兒於1940年代中期加入任劍輝與陳艷儂的「新聲粵劇團」，之後再加入任劍輝與白雪仙於1956年組成的「仙鳳鳴劇團」，正式成為第二花旦，首部演出劇目為《牡丹亭驚夢》，名劇尚有《九天玄女》、《帝女花》及《紫釵記》等，直至1970年「仙鳳鳴」解散。細女姐亦曾與羅家英、關海山等組成戲班，也參演過一些電影 和電視劇，包括電影《李後主》、《唐伯虎點秋香》及電視劇《碧血青天珍珠旗》等。

任冰兒於粵劇藝壇超過半世紀，自言不善交際，卻賺得了一班好姐妹，並於1964年跟8位著名「二幫花旦」朱日紅、李香琴、梁素琴、黎坤蓮、金影憐、許卿卿、英麗梨及譚倩紅結義成金蘭姊妹，合稱「九大姐」。

任冰兒一生專注粵劇表演，直至2007年才逐漸淡出，她於粵劇界有一定的成就，曾獲香港藝術發展局頒發2011香港藝術發展獎當中的「傑出藝術貢獻獎」。及至2018年，細女姐88歲壽宴獲名人友好到賀，惟當時她已需要靠輪椅出行。

名伶阮兆輝獲知任冰兒離世消息感到十分難過，因細女姐從小看著他長大，常給予教導，是位很好的前輩。資深傳媒人徐蓉蓉亦有發文悼念︰「細女姐，永遠懷念你！」徐蓉蓉又表示細女姐是有名之「二幫王」和「推車王」，飾演之嫦姐姐和浣紗，角色感情細緻，後輩皆以其演出方法作楷模。方國珊亦於社交平台發文悼念︰「細女姐前輩，一路好走！」