曾處理「反送中」案 律師韋智達漏夜飛英國 避談離港原因

香港人權律師韋智達被發現深夜搭機離港。(Getty Images)

香港 人權律師韋智達（Michael Vidler）昨天深夜搭機離港飛往英國 ，律師行擬在6月3日停業。

大公報報導，昨晚約9時20分，韋智達與其妻到達機場離境大堂。韋智達頭戴卡奇色闊邊帽遮掩，面戴黑色口罩 ，穿淺藍色長袖衫、卡奇色長褲，手攜紅白藍塑膠大行李袋。

記者詢問韋智達其律師行6月3日才結業，為何突然離開？是否作賊心虛？是否有意逃避刑責？韋智達迴避拒答，其妻除下口罩向機場職員投訴，又喝罵記者「你拍什麼？」

綜合媒體報導，香港律師會日前通知會員，指韋智達律師行已向該會提交「擬停止執業通知書」，預定6月3日停業。

韋智達律師行曾處理多起「反送中」及社會運動案，包括曾代表前香港眾志秘書長黃之鋒、前立法會議員朱凱廸及前公民黨成員曾健超等人打官司；亦曾代表爆眼印尼女記者Veby Indah及指控數名警員於荃灣警署內強姦她的X小姐。

韋智達經常處理涉及人權和公民權利議題的案件，因此被稱為人權律師。

韋智達為英國國籍，1992年起居港至今，此前曾參加法律界黑衣靜默遊行，反對當局修訂逃犯條例，同時要求前律師會會長林新強收回「法官愛國不會有損司法獨立」的言論等。

另外，大公報報導，韋智達律師行是趕在基本法第23條立法前關門，並指這家律師事務所是「反華組織美國國際事務研究所（美國國際民主協會，NDI）的香港律師代表」。

大公報報導，英國籍的韋智達是韋智達律師行唯一持有人，他1992年取得香港執業律師資格，2000年9月開設韋智達律師行。韋智達出任多個組織的董事及法律顧問，包括國際特赦組織香港分會、香港融樂會、香港難民諮詢中心、同志社區聯席會議及「粉紅同盟」等等。韋智達由2004年起出任香港律師會多個小組委員，包括刑法及訴訟程序委員會委員，以及至今仍保留委員一職的法律援助委員會委員。