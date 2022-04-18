疫下壓力大 港大與教大研究：焦慮抑鬱發病增

疫下市民壓力大增，日常生活節奏紊亂會增加焦慮和抑鬱的發病率。(中通社)

疫下市民壓力大增，港大與教大研究團隊總結過去兩年研究，指出日常生活節奏紊亂會增加焦慮和抑鬱的發病率。另外，有專家表示，受新冠疫情 影響，有夫婦、子女之間出現問題，甚至發生家暴 。

明報報導，港大心理學系、兒童及青少年科學系與教育大學心理學系團隊過去兩年一系列調查研究，探討疫情對身心健康和社會關係的影響和危害。兩間大學研究團隊分別在前年2至3月和4至5月合共調查逾6000名市民，發現兩段時間受訪者焦慮症狀的可能發病率分別為14.9%和14%，抑鬱症狀的可能發病率分別為19.6%和15.3%，均處於較高水平。

研究團隊發現，兩次調查均顯示焦慮和抑鬱的發病率增加與日常生活節奏紊亂有正向關係，認為日常生活節奏受到干擾的群組心理健康負擔較重，其中有經濟壓力、教育水平較低、單親家庭家長和傾向孤獨的長者等焦慮或抑鬱的發病機率增加。

團隊過去的研究亦發現，在社交距離等抗疫措施下，香港 成年人抑鬱症狀與孤獨感呈正關連。另一研究發現，有良好的抗逆力和日常生活節奏穩定，將有效降低焦慮機會。

港大和教大的團隊建議，市民在疫下應培養抗逆力，保持規律作息，關注健康飲食，經常運動，並建立積極的心態和互助的社交關係，亦要做好目標設定和時間管理，以及時刻記着目前的局限都只是短暫的，不是常態，有助於疫下保持心理健康。

另據香港01報導，亞洲區家庭研究聯盟主席、前社會福利署副署長朱楊珀瑜表示，在過去兩年多，在聯合國推動下，全球不同地方都有做研究，以探討疫情如何影響家庭，結果發現，不少人正面對失業，亦有人因疫情常被困在家，故夫婦、子女之間出現問題，甚至發生家暴。

香港仔坊會社會服務總幹事温艾狄解釋，受疫情影響，家庭出現了不少壓力，以往夫婦可透過外遊「鬆一鬆」，惟現時難以外出，加上禁止兩個以上跨家庭聚會，故或使夫婦關係變得繃緊；親子關係上，子女要轉上網課，家長要同時擔當老師角色，督促子女上課，亦使壓力變大。

不過，朱楊珀瑜補充，疫情亦有正面影響，因父母或需在家工作，故多了時間與子女溝通。