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香港理工大學終止承認學生會 並要求限期遷出校園

記者林則宏／即時報導
圖為今年元旦，香港理工大學在校園內舉行升旗典禮。中新社
圖為今年元旦，香港理工大學在校園內舉行升旗典禮。中新社

香港的大學已再無學生自治空間。據星島日報報導，香港理工大學學生會臨時行政委員會表示，於14日傍晚收到學生事務處通知，校方正式勒令學生會立即停用以「香港理工大學」、「理大」為名的組織名稱，並要求學生會所有組織必須在7月15日前遷出校園。

報導稱，香港理工大學這項決議，等同於校方不再承認學生會的地位。

港版國安法於2020年6月30日實施後，大學學生會就成為港府重點整治對象。

在此之前，香港八所由大學教育資助委員會資助的大學：香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學、香港理工大學、香港浸會大學、嶺南大學以及香港教育大學，就只剩香港理工大學仍有學生會在運作。

香港理工大學稱，按照理大相關條例，校方要求所有以理大名義組成的團體，必須簽署「合規確認書」， 方可獲校方正式授權使用理大名義運作。此程序旨在保障理大的聲譽及權益。

校方曾多次聯繫學生會，要求今年1月31日前簽署並交回「合規確認書」，但校方迄今仍未收到有關文件，因此決定即刻起終止學生會及其相關組織繼續以「香港理工大學 / 理大」名義運作的權利；學生會及其相關組織須於7月15日限期前遷出位於理大之會址。

理大學生會表示，對校方的決議深感遺憾，學生會至今屹立半個世紀，多年來為香港理工大學同學謀福祉，並成為學生與校方溝通的橋樑；如今校方不再允許學生會使用「香港理工大學」之名，也不再承認學生會，將有損香港理工大學同學的權益。

香港 教育 港版國安法

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