何栢良：港群體免疫之說已爆破

香港疫情嚴重，民眾到藥店搶購退燒止痛類藥品和酒精等防疫物資，許多常見品牌的退燒藥被搶購一空。（中通社）

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，不少人對打針仍有誤解，強調現時疫苗 的作用已非建立群體免疫，而是減低死亡風險及重症，應全民接種。

香港 01報導，何栢良昨早在商台節目表示，現時香港最迫切的，並非全民檢測，而是推動疫苗接種，惟坊間有不少不太準確的資訊。他表示，近日美國有若干關於兒童接種復必泰（BNT）的研究，證實12至18歲兒童及青少年接種兩劑後，有效率達九成，可以預防重症。他續指，過往兒童最常見的重症是多系統性炎症，頻率為每100萬人出現450宗，但接種兩針復必泰後，相關幅度大減九成。

何栢良形容，群體免疫的說法已「爆破」，疫苗是為了防止重症，應該全民接種。

另據大公報報導，世界衛生組織（WHO）關注香港疫情 發展，直指長者疫苗接種率偏低最令人擔憂，建議香港採取5項抗疫措施，拉高長者疫苗接種率為首要。

世界衛生組織昨天就香港第5波疫情回覆詢問，回覆內容提到，香港近期近九成死亡病例未接種疫苗或僅接種一劑疫苗；70歲以上長者死亡風險最高；然而長者疫苗接種率卻遠低於全港平均水平，80歲以上港人僅有約30%完成接種，對此感到擔憂。

世界衛生組織對於香港疫情現況提出了5項抗疫建議：加快疫苗接種，尤其要提高長者接種率；做好公共衛生措施；強化醫療系統承載力；早檢測，進行針對性應對；做好入境管控。