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港本土+111 社區至少90條傳播鏈 5天35宗無源案遍全港

香港新聞組／香港29日電
香港葵湧邨逸葵樓28日完成七天圍封後解封，居民登記資料後可以離開。圖為有居民購買年貨後回家。（中新社）
香港葵湧邨逸葵樓28日完成七天圍封後解封，居民登記資料後可以離開。圖為有居民購買年貨後回家。（中新社）

香港第五波疫情嚴峻，香港昨天新增115例新冠確診病例，其中111例為本土病例，病例數雖較前天回落，但新增本土確診已連續兩天突破百例。昨天還新增初步確診80多例。港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌預估，香港現在起碼有90條傳播鏈。許樹昌也指出，如不推行「疫苗通行證」，港府難以提升新冠疫苗接種率。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心昨表示，近日有超過30例源頭不明個案，代表香港有逾30條隱形傳播鏈。

許樹昌28日在香港的一個節目上表示，根據過往數據分析顯示，每條隱形傳播鏈實際上是等同三、四條傳播鏈，因此估計香港現在起碼有90條傳播鏈，只是大部分未被找出。他認為，香港疫情仍然嚴峻。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上說，昨天新增的本土確診病例中，有6例是源頭不明。源頭不明病例累計有30多至40例，不少病例涉及退休人士，他們通常除了光顧街市之外，主要留在家中，反映社區仍有很多隱形傳播鏈，在特定環境下可以造成超級傳播，病例有可能幾何級數上升。但目前病例未見飆升，尚算比較穩定。

昨天新增的6宗不明源頭個案，包括Omicron和Delta兩種病毒，顯示兩組不同病毒的隱形傳播鏈在各區四處擴散。源頭不明個案每日持續增加，近5日最少已有35宗，顯示病毒足跡已侵入全港各區。港府專家顧問、香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇昨表示，如追蹤夠快及增加社交距離措施，就有機會控制到疫情，又建議將「疫苗通行證」擴展至所有公共交通工具，以提高疫苗接種率。

新冠變異病毒Omicron在葵涌邨的大規模爆發回落，惟累計確診及初步確診個案已達396宗，其衍生的傳播鏈更持續爆疫。葵涌邨逸葵樓2600名居民被圍封7天居家隔離，昨早解封。

香港 疫苗 疫情

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