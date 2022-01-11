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新疆反恐戰將掌駐港部隊 凸顯北京治港「維穩優先」

香港新聞組／香港11日電
香港特首林鄭月娥（右）10日與中國人民解放軍駐香港部隊司令員彭京堂少將（左）會面。（中新社）
香港特首林鄭月娥（右）10日與中國人民解放軍駐香港部隊司令員彭京堂少將（左）會面。（中新社）

身兼中國武警部隊副參謀長的武警新疆總隊參謀長彭京堂，獲委為解放軍駐港部隊司令員，是首次由主責處理動亂和恐怖活動的武警接掌駐港解放軍。熟悉中國事務的時事評論員劉銳紹表示，有關任命難免令人有諸多猜測，包括會否在港引入新疆模式，均有待觀察。

香港主權移交以來，解放軍駐港部隊歷任司令員都來自各大軍區，只有這次的彭京堂來自武警部隊，情況似乎有點特殊。

法國國際廣播電台報導，劉銳紹指出，以武警在內地的角色，須觀察它會否在港與「一國兩制」的表述發生矛盾和衝突，他估計，暫時不會出現北京當局派武警來港執法的情況，否則就是直接撕裂一國兩制，相信彭會用他的武警經驗為香港作好準備，以便隨時透過香港機器執行。

另據旺報報導，從2020年6月北京制定「港區國安法」後，歷次涉港的重要人事安排，都體現「國安至上，維穩優先」的思維，打破從港澳辦系統內部拔擢的慣例，改為挑選曾與「境外勢力」交手並處理過群眾運動、抗議示威經驗的大員，擔任治港要職。

據報導，彭京堂任解放軍駐港司令員，其長年在新疆的經歷被凸顯，尤其是任內成立「山鷹」反恐突擊隊，打擊恐怖主義戰功彪炳。對照2019年8月香港「反送中」運動正如火如荼之際，國務院港澳辦曾定性示威運動「出現恐怖主義的苗頭」，是「港版顏色革命」，此任命頗具針對性，就是要繼續強化香港「止暴制亂」。

觀察「港區國安法」後的涉港人事，皆循此脈絡。首先是北京直接派任的國務院港澳辦主任夏寶龍、香港中聯辦主任駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄。

而香港的政務司長向來都由文官擔任，如林鄭月娥、張建宗。而現任司長李家超則出身警務系統，從警務處長做到保安局長再升任政務司長，都反映出北京治港重心和思維的改變。在李家超升官的同時，曾強悍處置反送中示威的港警一哥警務處長鄧炳強，則同步被升為保安局長。

報導稱，彭京堂上任駐港司令員之際，與新疆交界的哈薩克仍在動亂中，就在幾天前習近平才向哈薩克總統發出口信，盛讚他「在關鍵時刻果斷採取有力舉措，迅速平息事態，體現了作為政治家的責任與擔當」，也強調堅決反對外部勢力策動顏色革命。連結到香港局勢和人事任命，既意有所指，也相互呼應。

圖為解放軍駐港部隊特種兵演練。（中通社資料照片）
圖為解放軍駐港部隊特種兵演練。（中通社資料照片）

香港 北京 解放軍

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