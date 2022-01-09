香港歌手張敬軒開唱20藝人在場 後8場喊停

張敬軒演唱會有陽性病例參加，當天還有20多名藝人同在場。（中通社資料照片）

香港 歌手張敬軒連續兩次辦演唱會都有觀眾感染新冠病毒。前年11月在紅磡，傳出有4名歌迷和1名工作人員確診新冠，不料最近的第十場演唱會，又遇到有陽性病例曾入場，且當天還有20多名藝人同在場，嚇壞眾人。當局要求現場所有人士須強制檢測 ，按疫情 下每場入座人數限制，料涉及約9000人。

綜合明報、香港01報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會表示香港新增初步陽性個案，當中包括確診印傭的同住雇主及少主，雇主曾於3日偕丈夫看張敬軒演唱會，坐46段20行，同場觀眾須檢測。當晚是張敬軒第10場演唱會，台下觀眾不乏歌手與藝人，有《聲夢》學員拉大隊捧場外，又有鄭融、曾比特、胡定欣、姚子羚、陳山聰、胡蓓蔚等逾20名圈中人捧場。

胡定欣即刻入院做快速病毒檢測，結果顯示呈陰性。並在IG發文報平安：「我已晚上7時到醫院做檢測。剛收到報告，並顯示NOT DETECTED。祝大家身體健康。」

港府因應社區出現源頭不明新冠病毒感染個案，宣布收緊防疫措施，張敬軒的18場紅館演唱會，為顧及觀眾及參與者健康安全，剩下8場延期。

張敬軒所屬英皇娛樂演唱會部總監馮貽柏稱，已通知台前幕後盡快檢測，「希望疫情盡快過去，大家身體健康」。當晚演唱會嘉賓C AllStar亦表示會盡快檢測，「希望大家平安無事」。

翻查資料，張敬軒於2020年11月舉辦《張敬軒×香港中樂團盛樂演唱會》，共6名確診者於潛伏期內曾經出席演唱會，當中包括5名觀眾及1名兼職帶位員。