2021離世名人／不捨吳孟達、告別廖啟智

吳孟達。（取材自微博）

2021年，香港 失去了多位名人，縱橫影視圈48年的「達叔」吳孟達 、TVB老戲骨廖啟智、「最痴情詩人」蔡炎培、「播音皇帝」李我、「香港卓別林」、「一代奸妃」李香琴…，虎年來臨前夕，且緬懷曾經發光發熱前輩們的事蹟與貢獻。

吳孟達70歲 黃金配角 縱橫娛圈48年

「達叔」吳孟達2月27日因肝癌於仁安醫院逝世，享壽70歲。他縱橫影視圈48年，留下許多膾炙人口的作品，被公認為最佳的「黃金配角」。

吳孟達1973年時報考無限電影 演員培訓班進入演藝圈。雖然出道早，不過吳孟達遲遲未獲得矚目，直到在「楚留香傳奇」中飾演「胡鐵花」才獲得關注。吳孟達因胡鐵花成名後，一度因為自滿，遭電視台雪藏四年，同時欠下龐大賭債。1990年跟周星馳合作「賭聖」，開啟他的演藝高峰，曾五度提名香港金像獎最佳男配角，1991年以「天若有情」打敗歌手張學友獲獎、2014年以「香港仔」入圍金馬獎最佳男配角，也曾以台劇「白色巨塔」入圍金鐘獎最佳男配角獎，堪稱綠葉演員代表。

吳孟達與周星馳曾合作「逃學威龍」、「鹿鼎記」、「破壞之王」、「九品芝麻官」、「食神」、「少林足球」等電影，但無論是鹿鼎記裡的「海大富」、破壞之王裡的「鬼王達」或是逃學威龍裡的「曹達華」、賭聖系列裡的「三叔」，每一個角色都深植人心。

不過周星馳與吳孟達自2001年「少林足球」後再無合作，一度傳出兩人有心結，吳孟達受訪時也曾說，雖然相識一場都是緣分，但兩人因為環境改變讓聯繫變少，默契也不比以往。

廖啟智在3月28日晚間離世，享年67歲。（中通社資料照片）

廖啟智66歲 知名綠葉 拿2座金像獎

知名綠葉男星廖啟智3月28日因胃癌病逝，他演出的影視作品無數，曾八度入圍香港金像獎最佳男配角，並以電影「籠民」、「證人」兩度獲獎；近年他亦開展教職事業，在香港浸會大學擔任電影學院全職講師，過世消息也讓網友表示不捨。

廖啟智1979年加入藝人訓練班，畢業後就獲得演出電視劇「上海灘」的角色陳祥貴，獲得矚目。在電視劇「包青天」、「薛仁貴征東」、「六指琴魔」、「書劍恩仇錄」中都能見到廖啟智的身影。

廖啟智也演出多部電影，曾以「無間道II」、「殺破狼」、「線人」、「消失的子彈」、「點五步」、「無雙」、「籠民」、「證人」，8度入圍香港金像獎最佳男配角獎，其中「籠民」、「證人」更拿下獎座。

著名詩人蔡炎培（左）2017年在「香港書獎」頒獎予得獎書籍《心》的編輯主任陳逸華（右）。（取材自臉書）

蔡炎培86歲 詩作500首 提名諾貝爾獎

人稱「蔡爺」的蔡炎培9月6日逝世，從1950年代開始，筆耕不斷，一生詩作多達500首，既寫愛情與生活，也道家國社會事。像 1996年「中國時間」，還原現代中國50年來的變化；2003年，他被提名角逐諾貝爾文學獎。

而2014年出版的「雅歌可能漏掉的一章：蔡炎培自選集」，又記載詩人一生的歷程。他也透過詩記下對香港社會變遷的所思所感，尤其見於2017年出版的「偶有佳作」，數首作品提到2014年的雨傘運動。報導稱，除了家國社會的面向，說蔡炎培不得不提他的感情生活。詩人廖偉棠稱他是「最痴情的詩人」，而2018年香港電台製作華人作家系列蔡炎培的章節亦以「最後的情詩」為題。其作從不迴避欲望與愛情，他也不時接受訪問，細訴80年人生裡面的八位深愛過的女人。

著名播音員李我。（取材自臉書）

李我99歲 播音皇帝 創單人聲演劇

「播音皇帝」李我5月5日離世，他是香港廣播劇界開山祖師，1946年開始做播音小說，開創「天空小說」系列廣播劇，而紅遍粵港澳。

李我活躍於戰後1940年代至1970年代，先後任職廣州風行電台、香港麗的呼聲、澳門綠邨電台及香港商業電台。1946年始創單人聲演劇「文藝小說」，風行粵港澳，到香港麗的呼聲後改稱為「天空小說」。聲演30年，深受粵港聽眾歡迎。

從電台退休後，1981至1986年間，李我參演無線（TVB）處境劇「香港八一」至「香港八六」，飾演玄學家覺悟因。「香港八六」完結後，李我正式退出娛樂圈。

香港資深藝人石天傳出離世消息。（本報資料照片）

石天72歲 香港卓別林 「新藝城」元老

石天10月31日癌逝，曾先後演出過邵氏、嘉禾多部電影，亦曾在「醉拳」演成龍的大師兄。1980年代他和麥嘉、黃百鳴等合組新藝城，創業初期由吳宇森執導的「滑稽世界」裡他打扮成卓別林，開出票房大紅盤，因而也有「香港卓別林」美稱。

石天六○年代演出邵氏電影「青春戀」、「小煞星」等；許冠傑七○年代的經典作品「鬼馬雙星」、「天才與白痴」等都有石天影子。1980年，石天與麥嘉、黃百鳴成立新藝城影業，發行多套經典電影，包括周潤發代表作「英雄本色」系列，石天也在「英雄本色II」演出，飾演狄龍恩師。

李香琴4日傳出因病在家中離世，享年88歲。（取材自微博）

李香琴88歲 一代奸妃 演技深入人心

有「一代奸妃」之稱的香港女星李香琴1月4日因病在家中離世。她在無數港片和電視劇中飾演媽媽角色，曾在「家有囍事」飾演常家奶奶。過去在電影「鴛鴦江遺恨」演大反派一舉成名，擅長演西宮娘娘、惡後母、情婦等反派奸角，演技深入民心，奠定藝壇地位。

李香琴16歲踏足粵劇舞台，24歲接拍「黃飛鴻大鬧花燈」加入影壇，在電影「鴛鴦江遺恨」演大反派一舉成名，擅長演西宮娘娘、惡後母、情婦等角色反派角色，演技深入民心，奠定藝壇地位。李香琴另在無數港片和電視劇中飾演媽媽角色，曾在「家有囍事」飾演常家奶奶。

明報報導，李香琴在娛樂圈有很多契仔女，可謂兒孫滿堂，早期萬梓良、呂良偉、關菊英、翁美玲、戚美珍等跟李香琴結戲緣上契，後期李香琴返無線拍「溏心風暴之家好月圓」，她演嫲嫲角色，又成為眾年輕藝人的「嫲嫲」。