香港染Omicron空少違規外食釀2初確 恐造成社區傳播

香港又一城商場食肆望月樓出現新冠肺炎感染群組，疑為通風不足所致。（中新社）

香港 一名日前感染Omicron 變異株的國泰機艙服務員，27日違規外出到九龍塘又一城的望月樓用餐，與他一同用餐的父親，以及相隔10米另一桌的一名搭棚工人均初步確診。有專家說，不排除Omicron病毒株已經流入社區。因應Omicron在社區傳播風險高，醫管局明日將重開亞博社區治療設施。

明報報導，衛生防護中心懷疑望月樓內有超級傳播，有200人與患者同時段用膳，全須檢疫，但暫只追蹤到80人，承認其餘120人較難找尋。有港府專家顧問估計望月樓個案或再增，並憂另出現酒吧群組。衛生署長林文健形容香港正處於爆發第五波疫情的「臨界點」。

綜合媒體報導，與這名機艙服務員一同用餐的還有這名患者的父親與另一名女子。香港呼吸系統專科醫生梁子超表示，不排除餐廳在當日有不少人共同暴露於病毒環境但未檢測 ，或在檢測時出現「陰轉陽」的情況。已接種疫苗的受感染人士，感染Omicron後的病徵會較輕微，大約可以確定兩例個案相關連，相信在餐廳空氣傳播的風險較高。

香港衞生防護中心懷疑，這名機組人員造成最少「一傳二」傳播，已在餐廳採集44個環境樣本，若這名機組人員父親與另名初步確診的患者最終確診，將終結香港保持70多天的本土零確診；若扣除與輸入相關個案，這次更是香港半年以來首條本土傳播鏈。

明報報導，港府昨宣布收緊多項防疫措施，包括涉及Omicron個案的地點強制檢測增至7次，並收緊機組人員檢疫安排，及計畫在農曆新年前擴大「疫苗氣泡」。

據報導，港府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉說，望月樓的個案或繼續增加，不能排除出現超級傳播，應追蹤兩至三層密切接觸者，在爆發萌芽階段撲滅，否則第五波疫情將迫在眉睫。

報導稱，同為港府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，望月樓暫未有更多個案，未見超級傳播。他說，另一確診機師曾到酒吧，風險較高，加上適逢除夕和新年，市民較多聚會，社區爆疫風險增加，要觀察14日有否新增個案。

報導說，截至昨日，香港錄得87宗Omicron個案，昨首現重症，已打兩針復必泰（輝瑞、BNT）的61歲青山醫院精神科男護士要入深切治療部（ICU）。他上月20日從英國抵港時確診，當時沒病徵，原病情穩定，昨轉為嚴重。