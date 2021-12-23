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警隊增購3水砲車抵港 可橫街窄巷出動

香港新聞組／香港23日電
為應對日趨複雜社會環境帶來的挑戰及行動需要，香港警隊已額外採購三輛「人群管理特別用途車」。圖為示意圖。（歐新社）
為應對日趨複雜社會環境帶來的挑戰及行動需要，香港警隊已額外採購三輛「人群管理特別用途車」。圖為示意圖。（歐新社）

香港2019年爆發反修例示威，警方多次出動「人群管理特別用途車」（俗稱水砲車）執法。警方新採購的3輛國產「小型水砲車」22日已運抵香港，總值約990萬港元（約126.9萬美元），由於體型較小，適合本地橫街窄巷出動，計及早年引入的3輛歐洲水砲車，警方將共有6輛水砲車調配。

綜合香港01、明報報導，香港警隊上年度增購3輛俗稱「水砲車」，警方證實昨日到港。據了解，3輛水砲車為內地製造，耗資990萬元，較保安局去年向立法會財委會提交的造價高出逾2.6倍。3輛新水砲車正驗收，預計明年2至3月可交付警方。

警方昨證實，為應對日趨複雜社會環境帶來的挑戰及行動需要，額外採購的水砲車可讓警隊在不同環境下執行人群管理工作時有多一個行動裝備的選項。發言人又稱，警方有嚴謹的武力使用守則，包括只會使用最低程度的武力、在使用武力前會在情況許可下向對方發出警告及讓有關者有機會遵守警方指令，以及當目的已達時會停止使用武力，有關守則在警方使用水砲車時同樣適用。

據了解，3輛新水砲車由內地廠商生產，機電工程署正驗收，並會做調校等程序，預計明年2至3月可交給警務處。至於為何選國產，消息人士表示，因為外國生產的水砲車體型較大，在香港橫街窄巷不夠靈活，造價亦較昂貴，加上現時未必能直接向外國採購物資，故今次採購國產水砲車。被問及為何現時無示威仍增購水砲車，消息人士表示，新水砲車去年底訂購，且現時局勢仍有很多變數。

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