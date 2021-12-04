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民調：40%港人立會選舉不投票 45%稱沒候選人值得支持

香港新聞組／香港4日電
香港立法會換屆選舉19日舉行，香港民意研究所最新一次民調顯示，47%受訪者表示當天會或多數會投票，40%表示不會或多數不會投票。（中新社）
香港立法會換屆選舉19日舉行，香港民意研究所最新一次民調顯示，47%受訪者表示當天會或多數會投票，40%表示不會或多數不會投票。（中新社）

香港立法會換屆選舉將在19日舉行，據香港民意研究所昨天公布，最新一次民調顯示，有47%受訪者表示立法會選舉當天會或多數會投票，較上月民研調查下跌 5 個百分點，40%表示不會或多數不會投票， 12% 受訪者則表示未決定。保安局局長鄧炳強昨表示，當局將會安排7000名警力在當天戒備。他重申，任何人呼籲其他人投白票或不投票，都可能違反法令，而試圖操控選舉則有可能違反國安法。

保安局局長鄧炳強3日表示，執法部門會確保香港特區立法會選舉在安全有序、不受干擾的...
保安局局長鄧炳強3日表示，執法部門會確保香港特區立法會選舉在安全有序、不受干擾的情況下進行。（中通社）

明報報導，香港民研最新民調顯示，45%受訪者稱直選中無候選人值得支持。民研上周發表的問卷設「白票」或「不投票」選項，被建制派狙擊，昨日公布的問卷並無類似選項。民研副行政總裁鍾劍華強調沒有因近日的攻擊而修改問題。保安局長鄧炳強昨被問民調是否違法，他稱不能一概而論，視乎有否意圖和行為違反選舉法例。

據報導，民研調查指，若以政治立場區分受訪者，只有5%民主派支持者稱有直選候選人值得支持，非建制派支持者有59%，兩者合計占整體四成，較上次調查升6個百分點。邊境票站方面，50%受訪者反對安排、38%表示支持。另外，50%受訪者同意若港府要求前往邊境票站的選民事先登記，會令在內地有組織聯繫的候選人得益。

報導稱，浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛稱，邊境票站具爭議，港府沒諮詢公眾及迴避回應如何在境外執行香港的選舉法律，批評官員「急就章」、「得過且過」。

報導說，是次調查於11月29日至12月2日進行，以電郵訪問6400名意見群組內的已登記選民。全國政協委員張志剛前日撰文，批評有關方法非「隨機抽樣調查」，結果完全沒廣泛代表性。香港民研昨解釋調查方法，指調查結果經過「反覆多重加權法」調整。

報導指出，香港民研上周發表投票意向的調查，選項設「投白票／廢票」、「不會投票」等，研究所近日被建制派及親中報章狙擊，廉政專員白韞六受訪時稱無法排除有關機構違法的可能。

報導稱，就民調是否違法，保安局長鄧炳強昨表示不能一概而論，視乎該人有否意圖和行為違反選舉法例。至於如有選民在投票日戴黃色口罩或穿「香港加油」字句衣物會如何處理，他說不能一概而論戴什麼口罩或顯示什麼字會違法，若執法人員發現選民可能涉及刑事罪行，會在完成投票後處理。

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