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「辛普森家族」諷六四 重現「天安門坦克人」港看不到

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

迪士尼影音串流平台「Disney+」本月中落戶香港，有網民發現，Disney+香港平台上「辛普森家族」（The Simpsons，香港稱「阿森一族」）第16季第12集「惡作劇說唱」並未能在香港觀看，不過能用VPN觀看。該集內容談及主角一家到中國，參觀毛澤東遺體，並有影射六四事件中坦克人的片段。

明報報導，「辛普森家族」第16季在2004年首播，第12集描述Selma面對更年期，害怕老來無人照料，與Homer假裝夫妻，全家到中國領養小孩。旅程中參觀了毛澤東遺體，Homer形容毛「就像個殺了5000萬人的小天使」。該集最後Selma被揭發是單身，孤兒院職員駕駛坦克車到天安門廣場要求Selma歸還領養的小孩，場面影射「天安門坦克人」。另外，動畫中有一幕描繪天安門廣場一塊碑，上面寫著「Tien An Men Square: On this Site, In 1989, Nothing Happened. （天安門廣場，1989年，這裡什麼事也沒發生）」。

經向迪士尼公司查詢，為何香港地區未能觀看該集、是否已下架、是否認為該集違反「港區國安法」、是否尚有其他作品下架，該公司未回覆。商經局回覆稱，現時「電影檢查條例」只規管電影上映，不適用於串流或互聯網平台。

報導稱，前支聯會常委蔡耀昌認為，國安法有很多不透明地方，香港一直都是資訊自由的國際都會，任何資訊都不應有不合理的封鎖。他認為香港與內地在資訊流通上仍有差距，但近日已有不少類似事件，「發展讓人擔憂」。

據報導，立法會選舉新界西南候選人、民建聯陳恒鑌表示，首次聽到串流平台的卡通片出現相關問題，會留意是否成為趨勢，如有要考慮是否需用法例解決，「如果有歪曲事業，藉卡通片影射，內容如果不真確，對概念造成影響，就要以正視聽」。

另據立場新聞報導，若用VPN在美國或英國登入Disney+，第16季則有第12集。有網民近日在facebook群組討論事件，指集數「被消失」之後，「反而想睇」。

香港 天安門 Disney

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