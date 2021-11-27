港人潮興平價「兩餸飯」旺角狂開30店 年輕人也排隊

圖為香港網友在臉書貼出35港元買到的「兩餸飯」。（取材自臉書）

「餸」字是個粵語方言會意字，說的就是送飯入肚的菜。聽到有人大刺刺地說「今晚食乜餸」，就知道是個大男子主義港男；如果聽到說「今晚煮乜餸」，就知那是個絞盡腦汁的主婦。香港 最新潮起一個跟「餸」相關的詞，叫「兩餸飯」，說的也是吃飯煮菜之事。

香港這「兩餸飯」，不是原意的一頓有兩個菜，而是說類似台灣 便當的「碟頭飯」，以一飯兩菜的形式，賣到近乎快餐連鎖店的半價。此風年初就有吹起，但直到近月才廣為流傳，在港九新界不同的地區，開到成行成市，其中上了報紙的，是說在最平民化的鬧市旺角，賣「兩餸飯」的小餐館開了30多間。

「兩餸飯」規定兩個菜，品種少的店也有七、八個，品種多的一氣排開3排24個。菜式都是香港人的家常，有小店老闆娘說，最受歡迎的是咕嚕肉、魚香茄子、椒鹽豬扒和蒸魚等，都是香港人最愛的餸飯菜。但也有店賣「豪華兩餸飯」，豪華的是扣肉、石斑，其實也不超過60元（港幣，下同，約7.7美元）。

聽上去菜名還可以，看上去色香味也還過得去，來吃「兩餸飯」的，其實圖的主要是其便宜。香港一般茶餐廳吃一個午餐套餐，少說50多元，在中環金鐘那種地方貴點要上百。但如果在舊區吃「兩餸飯」，標價是25至35元，其中全香港最便宜的一家，在打工仔集中的長沙灣，只收17元。

「兩餸飯」一家接一家地開，成為最新的香港現象。現在您上網去搜，可以找到「兩餸飯地圖」，幫您按圖索驥，找到心水的「兩餸飯」。而熱到一定程度的體現，是香港已有人發起成立「兩餸飯關注組」，在社交平台上有2萬5000多人參加，組員們熱心地分享各自在不同社區吃到的「兩餸飯」品質、味道、價格、分量等等，一有新店開張就互相通報，一擁而上品嘗。

經營「兩餸飯」的小老闆們日多，品嘗「兩餸飯」的港人日眾，這就成了一種社會現象，在香港人著名網上討論區「連登」：都有組在討論分析，因何廉價兩餸飯開始成行成市，有人說是物價日升食材成本日貴，港人放棄煮飯；有人說是疫情 襲來已快兩年，港人有沒有工打，收入都大減，要節衣縮食，只好將就吃了；還有人說是香港時事悲涼，港人卻團結，近期冒出一批人士開「窮人飯堂」、「良心店舖」，有的打正旗號是幫助基層，為草根送暖心。

還有句話不能不說，人人都以為，去吃「兩餸飯」的是地盤工、老人家或師奶，其實不然，如果您到旺角、長沙灣等地，看排隊買「兩餸飯」的，居然年輕人多些，這又是什麼社會現象？