北京令港商解決問題 彭博：新世界研新資助房屋模式

立場新聞引述彭博22日報導，新世界發展成立的非牟利房社企「新世界建好生活」，正研究推出低於市價的房屋，助合資格同市民置業。報導指，暫未知新世界會提供多少資助，亦未知港府及其他發展商會否參與。彭博形容此為發展商「前所未見」地為解決房屋問題走出的一步，並指自從北京 早前明言香港 房屋問題需要優先解決之後，不少發展商及港府也備受壓力。

路透9月中曾引述消息，指北京在一個閉門會議上「下旨」，要求香港地產商投入資源與影響力支持北京利益，以及解決房屋問題，並不再容許壟斷；財政司司長陳茂波之後亦回應指，希望社會能與港府「同心同德」，一同處理困擾香港已久的高樓價問題。

一個多星期後，新世界在9月29日宣布成立「新世界建好生活」，由新世界鄭氏第三代接班人、行政總裁鄭志剛擔任主席，稱將以「創新思維」解決困擾香港多年的住屋問題，發展局前局長、新創建集團行政總裁馬紹祥亦擔任該社企公司董事。過去地產商一直在特首選舉中佔多個議席，鄭志剛亦是今屆地產及建造界的選委之一。

2019年反修例運動期間，新華社及中央政法委網絡媒體「長安劍」分別發文，指運動爆發的其中一個原因正是樓價問題。同年11月，會德豐、新世界發展、恒基兆業地產及新鴻基地產，均先後捐出，或借出地皮建屋。南豐發展、新地、恒基及會德豐亦分別申請「土地共享先導計劃」，以公私合營方式建屋。