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玻璃碎裂、慘叫連連…香港九巴失控側翻 1死12傷

香港新聞組╱香港19日電
香港大圍發生巴士側翻車禍，車頭玻璃碎裂，釀1死12傷。(中通社)
香港大圍發生巴士側翻車禍，車頭玻璃碎裂，釀1死12傷。(中通社)

香港大圍昨日深夜發生嚴重車禍，九巴一輛來往火炭及大圍的88K線巴士在成運路側翻，造成1名男乘客當場死亡，12人受傷。當時有乘客協助救援，有目擊者表示，車禍後見到乘客橫卧車廂慘叫聲不絕，死者的座位是在巴士上層頭排位置。

大公報報導，事故車輛是往來火炭駿景園至大圍顯徑的88K線巴士，事發時巴士載有十多名乘客，沿著大埔公路大圍段向九龍方向行駛，駛到成運路時突然失控側翻，多人被困車內，十多人受傷，呼救聲不絕。大批消防及救護車等救援人員接報趕往現場營救。

一名男子當場證實死亡，12人受傷，當中2名乘客傷勢嚴重，部分傷者被救出時須用氧氣罩協助呼吸。消防人員於現場設立傷者分流區，部分傷者由救護人員以擔架床抬上救護車，傷者已分別被送往威爾斯醫院及伊利沙伯醫院救治。

在場一名報案及協助救出被困傷者的梁先生表示，肇事巴士翻側後，巴士車長站在車頭位置，有輕微擦傷，顯得六神無主。梁先生立即與車長一齊用力扯走已破碎的玻璃，並幫手拉出困在巴士車廂內的乘客。

梁先生說，目睹當場死亡的乘客坐在巴士上層頭排左邊第二個位。其餘兩名傷勢較重的乘客，一名女士手臂淌血，另一名年輕男乘客全身是血，其餘的傷者傷勢較輕，撞傷手腳。

香港大圍發生巴士側翻車禍，車頭玻璃碎裂，釀1死12傷。(中通社)
香港大圍發生巴士側翻車禍，車頭玻璃碎裂，釀1死12傷。(中通社)

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