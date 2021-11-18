我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上訴法院裁定越權 OSHA暫停百人企業疫苗強制令

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

香港立法會下月選舉 廉政公署將派800人監票

香港特派員李春／香港18日電
下月19日將舉行立法會換屆選舉，香港廉政公署將首次全體總動員，在投票日派出800人應付情況，包括到各票站執法。圖為立法會綜合大樓會議廳。 （中新社）
下月19日將舉行立法會換屆選舉，香港廉政公署將首次全體總動員，在投票日派出800人應付情況，包括到各票站執法。圖為立法會綜合大樓會議廳。 （中新社）

香港立法會換屆選舉將於12月19日舉行，香港廉政公署說，接獲投訴涉公開活動煽惑他人不投票或投無效票，廉政公署將首次全體總動員，在投票日派出800人應付情況，包括到各票站執法。

香港廉署說，截至11月12日，共收到6宗與下月立法會選舉的相關投訴，涉及藉公開活動煽惑他人不投票或投無效票。

香港廉署社區關係處處長何渭枝說，市民切勿參與企圖操縱或破壞選舉的行為，例如分享或轉載任何煽動他人杯葛或投白票廢票的違法言論、切勿以任何手段阻止或妨礙他人投票等。

被問到市民在網上純粹轉載涉嫌違法文章是否已違法，或部分涉及煽動他人投白票的帖文可能來自海外，廉署會如何執法等。何渭枝說，會視乎具體情況調查，但廉署會按法律賦予的權力及程序執法，無論有關舞弊或非法行為在香港或境外發生，廉署都會依法調查。

香港廉署說，將在投票日首次全體總動員，派出約800名前線人員應付突發情況，包括到各投票站處理市民的查詢及投訴，視察投票及點票程序，同時加派人手監察與選舉有關的動向，如社交平台等。

香港廉署又稱，法例並無禁止選民攜帶提示紙張進入票站投票，但若有人受威逼利誘或欺詐影響投票意向，就屬於違法。

投票 香港

上一則

內蒙寄到香港包裹 驗出新冠病毒 專家：開箱勿摸口鼻

下一則

香港檢疫嚴 國泰、FedEx機組人員擬外地換班

延伸閱讀

接受澳媒專訪 吳釗燮：中國對台動武可能性始終存在

接受澳媒專訪 吳釗燮：中國對台動武可能性始終存在
內蒙古寄香港包裹驗出COVID-19病毒

內蒙古寄香港包裹驗出COVID-19病毒
中共第3份歷史決議 指港局勢一度嚴峻

中共第3份歷史決議 指港局勢一度嚴峻
訪港免隔離 小摩CEO惹議 妮可基嫚到港也豁免

訪港免隔離 小摩CEO惹議 妮可基嫚到港也豁免

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司
對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯
孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝
高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到
張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒