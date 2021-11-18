香港立法會下月選舉 廉政公署將派800人監票

下月19日將舉行立法會換屆選舉，香港廉政公署將首次全體總動員，在投票日派出800人應付情況，包括到各票站執法。圖為立法會綜合大樓會議廳。 （中新社）

香港 立法會換屆選舉將於12月19日舉行，香港廉政公署說，接獲投訴涉公開活動煽惑他人不投票 或投無效票，廉政公署將首次全體總動員，在投票日派出800人應付情況，包括到各票站執法。

香港廉署說，截至11月12日，共收到6宗與下月立法會選舉的相關投訴，涉及藉公開活動煽惑他人不投票或投無效票。

香港廉署社區關係處處長何渭枝說，市民切勿參與企圖操縱或破壞選舉的行為，例如分享或轉載任何煽動他人杯葛或投白票廢票的違法言論、切勿以任何手段阻止或妨礙他人投票等。

被問到市民在網上純粹轉載涉嫌違法文章是否已違法，或部分涉及煽動他人投白票的帖文可能來自海外，廉署會如何執法等。何渭枝說，會視乎具體情況調查，但廉署會按法律賦予的權力及程序執法，無論有關舞弊或非法行為在香港或境外發生，廉署都會依法調查。

香港廉署說，將在投票日首次全體總動員，派出約800名前線人員應付突發情況，包括到各投票站處理市民的查詢及投訴，視察投票及點票程序，同時加派人手監察與選舉有關的動向，如社交平台等。

香港廉署又稱，法例並無禁止選民攜帶提示紙張進入票站投票，但若有人受威逼利誘或欺詐影響投票意向，就屬於違法。