經濟學人記者港簽被拒 趙立堅：港府有權決定

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

英國「經濟學人」記者黃淑琳向入境處申請續領工作簽證 被拒，中國外交部發言人趙立堅 昨主持例行記者會回應稱，簽證事務是一國主權，特區政府有權依據一國兩制和「基本法」就簽證申請作決定。他說，港區國安法實施後，進入香港 的境外新聞媒體及從業者有增無減，以「經濟學人」為例，一年來它在港外籍員工人數創下了22%的增幅。

綜合明報、香港01報導，「經濟學人」總編輯12日發聲明表示對事件感遺憾，促請港府容許外國記者入境，認為這對香港作為國際城市至關重要。

趙立堅昨表示，香港特區政府有關部門已經就此作出原則回應。他稱想強調的是，簽證事務是一國主權。香港特區政府有權依據一國兩制和香港特區基本法就簽證申請作出決定。香港國安法實施以來，香港社會重回安定，法律體系更加完善，廣大香港居民以及所有在崗媒體記者享有包括新聞自由在內的各項合法權利和自由。

趙立堅說，事實上香港國安法實施後，進入香港的境外新聞媒體及從業者有增無減，截至今年4月，駐港外媒共628人持有工作簽證，外籍員工較去年同期增加98人，增幅達18.5%，而「經濟學人」一年來在港的外籍員工人數上升22%。他說數字不會說謊，希望有關方面遵守新聞職業道德，客觀公正作涉港報導。