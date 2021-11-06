FCC調查：香港新聞環境惡化 9成記者憂訂立假新聞法

香港外國記者協會調查顯示，逾八成新聞工作者表示港區國安法生效後，整體工作環境惡化。(美聯社)

香港 外國記者協會(FCC)昨公布一項有關香港新聞自由狀况的調查結果，逾八成受訪新聞工作者表示港區國安法生效後，整體工作環境惡化，逾九成受訪者非常擔心或擔心港府擬訂「假新聞法」。

在香港一說起FCC，就是過去外國政要或國際名流到香港，可能由團體外國記者會在其會所外國記者會舉辧午餐會。回看一段老歷史。作為團體的外國記者會，已將近80高齡，因其1943年成立於陪都重慶，戰後東遷南京和上海，1949年遷到香港。1997年也作為某種象徵，平穩過渡和存活至今。外國記者會的成員，包括駐香港國際媒體的記者，也包括在香港各類機構的高層行政人員等。

另一層意義的外國記者會，是其掌爐的香港著名會所。其在香港數度遷移，上世紀80年代定居中環今址，原來是「舊牛奶公司倉庫」，所以列為香港二級歷史建築，香港旅遊發展局視其為景點，以其建築外觀古色古香，內部以以暗色木材裝潢，設有長形酒吧桌，一派殖民時代的悠然自得。這個場所實行會員制，想成為會員有錢也不見得行，因為要多年排隊和高人引薦。

香港外國記者會過去一說有午餐會，就知有國際名流到訪和演講，但近幾年卻風波不斷，前些年因有被指港獨的年輕人演講，建制派曾要求港府收回會址，還有外國記者會的負責人被港府拒給工作簽證 之類行動，人們猜測是迫其散夥，但後來不知幕後情況放下未表，誰料近日風波又起。

這回風波，來自外國記者協會8至10月間的會內調查，收到調查回覆99份，其中70份來自外國傳媒員工，29人為香港本地傳媒新聞工作者。結果顯示84%的受訪傳媒稱，工作環境在港版國安法 實施後轉差，56%受訪者說有了自我審查，46%受訪者表示有離開，還有高達91%的受訪者對港府正計畫的假新聞立法感到憂慮。調查報告引述一名受訪者稱，「（香港）比內地更差，因為沒人知道紅線在哪」。

香港外國記者協會主席瑞凱德表示，調查結果反映港府對新聞自由的保證仍然不足，須採取更多措施挽回外國傳媒的信心。

而中國外交部駐港特派員公署隨即發炮，指其肆意攻擊港版國安法和香港新聞自由，唯恐天下不亂。又「正告」其要「停止挑動事端的卑劣行徑，收回以所謂新聞自由之名，干擾特區政府依法施政、破壞香港法治的黑手。 」

以中方炮彈的彈藥論，這回風波不小，不知風波將不了了之，還是外國記者會將就此了之。