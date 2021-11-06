我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周日又要撥慢時鐘 一年兩次撥鐘美國人嫌麻煩

前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

FCC調查：香港新聞環境惡化 9成記者憂訂立假新聞法

特派員李春╱香港6日電
香港外國記者協會調查顯示，逾八成新聞工作者表示港區國安法生效後，整體工作環境惡化。(美聯社)
香港外國記者協會調查顯示，逾八成新聞工作者表示港區國安法生效後，整體工作環境惡化。(美聯社)

香港外國記者協會(FCC)昨公布一項有關香港新聞自由狀况的調查結果，逾八成受訪新聞工作者表示港區國安法生效後，整體工作環境惡化，逾九成受訪者非常擔心或擔心港府擬訂「假新聞法」。

在香港一說起FCC，就是過去外國政要或國際名流到香港，可能由團體外國記者會在其會所外國記者會舉辧午餐會。回看一段老歷史。作為團體的外國記者會，已將近80高齡，因其1943年成立於陪都重慶，戰後東遷南京和上海，1949年遷到香港。1997年也作為某種象徵，平穩過渡和存活至今。外國記者會的成員，包括駐香港國際媒體的記者，也包括在香港各類機構的高層行政人員等。

另一層意義的外國記者會，是其掌爐的香港著名會所。其在香港數度遷移，上世紀80年代定居中環今址，原來是「舊牛奶公司倉庫」，所以列為香港二級歷史建築，香港旅遊發展局視其為景點，以其建築外觀古色古香，內部以以暗色木材裝潢，設有長形酒吧桌，一派殖民時代的悠然自得。這個場所實行會員制，想成為會員有錢也不見得行，因為要多年排隊和高人引薦。

香港外國記者會過去一說有午餐會，就知有國際名流到訪和演講，但近幾年卻風波不斷，前些年因有被指港獨的年輕人演講，建制派曾要求港府收回會址，還有外國記者會的負責人被港府拒給工作簽證之類行動，人們猜測是迫其散夥，但後來不知幕後情況放下未表，誰料近日風波又起。

這回風波，來自外國記者協會8至10月間的會內調查，收到調查回覆99份，其中70份來自外國傳媒員工，29人為香港本地傳媒新聞工作者。結果顯示84%的受訪傳媒稱，工作環境在港版國安法實施後轉差，56%受訪者說有了自我審查，46%受訪者表示有離開，還有高達91%的受訪者對港府正計畫的假新聞立法感到憂慮。調查報告引述一名受訪者稱，「（香港）比內地更差，因為沒人知道紅線在哪」。

香港外國記者協會主席瑞凱德表示，調查結果反映港府對新聞自由的保證仍然不足，須採取更多措施挽回外國傳媒的信心。

而中國外交部駐港特派員公署隨即發炮，指其肆意攻擊港版國安法和香港新聞自由，唯恐天下不亂。又「正告」其要「停止挑動事端的卑劣行徑，收回以所謂新聞自由之名，干擾特區政府依法施政、破壞香港法治的黑手。 」

以中方炮彈的彈藥論，這回風波不小，不知風波將不了了之，還是外國記者會將就此了之。

香港外國記者協會調查顯示，九成新聞工作者擔心港府訂立「假新聞法」。(美聯社)
香港外國記者協會調查顯示，九成新聞工作者擔心港府訂立「假新聞法」。(美聯社)

香港 工作簽證 港版國安法

上一則

自家樓下驚見屍體 屋主竟被索賠30萬 法院判了

下一則

拒退十多萬元「打賞」網紅「豫北女保安」遭粉絲殺害

延伸閱讀

彭博：中國國企香港紫荊集團有意收購南華早報

彭博：中國國企香港紫荊集團有意收購南華早報
檢控門檻提高 香港限縮「共犯原則」 利反送中被告

檢控門檻提高 香港限縮「共犯原則」 利反送中被告
港與內地拚年底通關 廣東下月先行

港與內地拚年底通關 廣東下月先行
「光纖之父」高錕88歲冥誕 谷歌首頁紀念他

「光纖之父」高錕88歲冥誕 谷歌首頁紀念他

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
中國大陸職業網球女將彭帥的微博帳號，2日深夜發出長文，控訴前副總理張高麗強迫她發生性行為。（路透）

彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常

2021-11-04 01:16
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍