14%外企擬擴充在港業務 創10年來新低

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

政治局勢不穩，加上防疫 限制持續，影響外資公司在港營商環境。港府統計處公布每年6月進行的駐港公司統計調查報告，今年僅有14%受訪非本地公司表示未來3年有意擴充在港業務，比率見10年來低位。

明報報導，在選擇駐港重要因素方面，認為香港 在「法治及司法獨立性」方面有利的企業僅錄32%，較2019年反修例運動時期的46%下挫14個百分點，亦遠低於過去10年的平均水平。

報導引述報告指，今年在港設有地區總部或辦事處的非本地公司中，表示計畫未來3年內擴充香港業務的只有14%，較2019年社運期間的23%跌9個百分點，並屬2012年有紀錄以來新低。另有59%公司稱未來3年在港業務計畫「不變」，按年上升3個百分點。此外，有意於未來3年逐步終止或遷離的非本地公司占比起跌不大，過去均徘徊在2%至4%，今年則錄得3%。

報導稱，選擇在港設立地區總部或辦公室的重要因素方面，以往一向位列首五位的「法治及司法獨立性」，今年則跌至第6位，當中僅有32%非本地公司認為相關因素對香港有利，較2019年的46%跌14個百分點。資料顯示，在2012年有62%非本地公司認為香港就上述因素有利，而過去10年間相關數字急挫近一半。

報導指出，今年非本地公司選擇駐港首兩個因素為「簡單稅制及低稅率」，以及「資訊的自由流通性」，分別有63%及48%的公司認為香港就此因素有利，惟兩者均按年下跌5個及10個百分點。

報導說，至於「政治穩定及安全性」因素，僅有26%非本地公司認為香港就此因素有利，去年為25%，低於近10年平均水平。今年同時有14%非本地公司認為「政治穩定及安全性」因素對香港不利，比率按年降低6個百分點，但仍高於近10年平均水平。有50%認為此因素對香港而言屬「中立」，比率是歷來最高。