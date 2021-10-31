香港立會選舉 廉政公署：禁止煽惑不投票或投白票

香港廉政公署警告，不得在立法會選舉期內「煽惑另一人不投票或投無效票」，否則要監禁三年罰款。圖為香港廉政公署總部。（中通社資料照片）

香港 立法換屆選30日展開提名，流亡澳洲的前立法會議員許智峯，在臉書 發文提出「如水計畫」，籲香港人「總動員投白票」，「以反制不義的選舉制度」。香港廉政公署昨發出警告，不得在選舉期內「煽惑另一人不投票 或投無效票」，否則要監禁三年罰款20萬港元（約2.5萬美元）。

香港廉政公署警告，不得在立法會選舉期內「煽惑另一人不投票或投無效票」，否則要監禁三年罰款。圖為2016年立法會選舉開票。（新華社資料照片）

立場新聞報導，許智峯前晚在臉書發文，指為了「反制威權專政下的新議會體制，衝擊所謂『完善選舉制度』」，提出「如水計畫」，呼籲香港人投白票。他在帖文中指，動員在選舉中投白票是「切實可行的反抗」，又稱此舉「能撼動暴政已設下的政治劇本」。許智峯在文中提及「投白票」計畫的兩個目標，分別是令今次立法會選舉成為「香港史上白票數字最高的一次立法機關選舉，及令地區直選中，整體白票票數高於整體當選人的票數。

許智峯發文後約12小時，廉署即發聲明不點名指「有人」在網路呼籲市民於該選舉中投白票，強調會嚴正執法，「打擊操控或破壞選舉的行為」，並會要求相關社交媒體平台或網站移除違法內容。

香港廉政公署發出聲明，稱留意到有人在網路呼籲市民於選舉中投白票，提醒市民任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，即屬非法行為，干犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條，可判處監禁3年及罰款20萬元。

香港廉署還說，根據《條例》，公開活動包括向公眾作出的任何形式的通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料。《條例》適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出，提醒市民切勿參與不法呼籲或轉載違法內容。