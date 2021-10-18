逾半港青認買樓是「妄想」 4成擬遲婚

香港樓價高企，青年置業壓力大，一項調查顯示，逾半受訪者認為以目前的經濟能力，要在香港置業是一種「妄想」。圖為香港街頭地產中介公司。（中通社資料照片）

香港 樓價高企，青年置業壓力大，間接影響結婚及生育問題。調查顯示，分別有近六成及逾七成受訪青年認同買樓是決定結婚及決定生育的先決條件，逾半受訪者認為以目前的經濟能力，要在香港置業是一種「妄想」。另有近四成受訪者表示，因置業考慮而推遲結婚打算。

香港文匯報報導，團體「關注青年住屋聯席」及「九十後房屋關注組」於上月2日至25日期間，以網上及街頭訪問方式訪問733名年齡介乎18歲至45歲的青年。昨日公布的調查結果顯示，59.3%受訪者認同買樓是決定結婚的先決條件，另有70.7%受訪者認同買樓是決定與伴侶生育的先決條件。同時，38.1%受訪者坦言因考慮置業而有推遲結婚的打算。

被問到將來結婚後決定住屋時會考 慮哪些因素，多達91.3%受訪者會考慮樓價或租金 ，其次是單位面積（71.9%）及工作地點（61.4%）。

據報導，調查顯示，51.6%受訪者形容以目前的經濟能力，要在香港買樓是一種「妄想」、20.8%受訪者更認為是「幻想」。若以10分為最有希望、0分為絕望來評價最終能成功買樓的機會，有34.3%受訪者給予「絕望」的0分，評5分以上的受訪者只有不足20%。在此置業環境下，近40%受訪者認同若政府提供更多鼓勵置業的措施，能鼓勵青年結婚及生育。

報導稱，團體建議港府進一步增加資助房屋的供應，除加快單位的興建速度外，也應檢討選樓安排，例如提高有子女家庭、多次未能揀選單位的白表申請者的選樓優次，讓居屋計畫更貼合青年家庭的需求；同時，也應研究藉助私人市場的供應，例如試行「白表人士購買私人樓宇」資助計畫緩解供應房屋供不應求、僧多粥少的局面。

團體並建議港府可考慮進一步增加「中產公屋」單位的乙類屋邨出租單位，同時增加青年宿舍的供應，例如在未來的新發展區規畫當中，適當考慮增加青年宿舍的項目以配合區內就業機會，為新發展區注入更多青年活力。