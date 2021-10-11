國安法罩頂 港雙十活動消失 中大民主牆貼滿孫中山肖像

香港示意圖。圖／shutterstock

昨天是國安法實施後第二個「雙十節」，屯門中山公園「紅樓」往年有市民舉行升旗禮，但昨天一早就有大批警員把守，並以紅樓屬私人地方為由勸市民離開，有身穿青天白日旗上衣男子，被保安阻止進場。有學者質疑港府扭曲「青天白日滿地紅旗」的歷史。

立場新聞報導，在香港 ，過去每年雙十節都會有人到屯門紅樓紀念，紅樓相傳是國父孫中山及革命志士當年革命聚會商討要事之地。不過紅樓門外一早就有外判保安戒備，並拉上紅白封鎖線和以圍欄圍封，地上亦擺放印有「新昌保安」的盾牌。

上月保安局長鄧炳強曾警告市民，不要在10月10日的「雙十節」，意圖做出將台灣 從中國分裂出來的行為。

BBC以「紀念辛亥革命的青天白日旗會不會在香港絕跡」為題作為報導，內容指自1949年國共隔岸分治以來，香港慶祝「十一」，與慶祝「雙十」的群體長期分庭抗禮，偶有衝突。1997年後，慶祝雙十節在香港逐漸成為小眾活動；2020年，疫情 加上國安法，雙十節活動幾乎停擺，2021年，「慶祝雙十節」則被香港官方貼上「台獨」標籤。

明報報導，自1948年起均有紀念雙十節的港九工團聯合總會，去年及今年均沒舉辦公開活動。該會主席李國強表示，今年只在工會會所舉辦非公開聚會，稱慶祝雙十節多年，「一直沒主張分裂，反而主張統一」，擔心今後不能再紀念雙十節，認為港府對慶祝雙十節、展示青天白日滿地紅旗有否違國安法的說法含糊，有灰色地帶，「將來可能我公開支持中華民國，或者講反共言論，都會觸及紅線」。

儘管如此，報導稱，上周被校方圍封的中文大學校園內民主牆，昨貼滿國父孫中山、新亞書院創辦人錢穆及新儒家大師牟宗三肖像海報。將軍澳厚德邨去年有住戶在窗邊展示青天白日滿地紅旗，昨晨未見有人展示。

另有網友發現，IKEA宜家家居網頁的「新生活靈感日曆」，昨晨一度將10月10日標示為「國慶日」，及後刪去。