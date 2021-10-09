香港民主派參選立會？ 逾半支持者反對

香港立法會選舉12月19日舉行，圖為特首林鄭月娥7日到立法會出席施政報告答問會。（中通社）

港府昨發稿宣布，立法會選舉提名 期為本月30日至下月12日。選舉事務處發言人呼籲，獲提名者應盡早遞交提名表格，以便表格有任何錯漏也可在提名截止前有時間更正。

明報報導，民主派是否參選備受關注，香港 民意研究計畫早前進行「我們香港人意見群組調查」，在本月4日至7日以電郵接觸6071名群組成員，當中絕大部分受訪者為民主派支持者。調查結果顯示，在民主派支持者中，有25%「好支持」或「幾支持」民主派參與立法會選舉、13%表示「幾反對」，40%表示「好反對」。

據報導，對於估計有多少民主派可通過資格審查、成功參選，79%民主派支持者的受訪者認為全部或大部分民主派參選人不能通過；僅3%認為全部或大部分能夠通過。

報導稱，立法會選舉12月19日舉行，早前的選委會選舉點票流程等安排受批評，政制及內地事務局長曾國衞昨表示，當時安排確欠妥善，局方已成立專責小組，與選管會、選舉事務處全面檢視投票 、點票、票箱等安排，認為須加入高效、人性化元素。

報導說，曾國衞稱根據法例，選管會須在選舉後90日內向特首提交報告，現時縱未達法定時間，但特首已敦促選管會，冀盡快收到詳細報告。

報導指出，當選選委須於15日或之前簽署及提交書面誓言，否則不獲列入正式委員登記冊，曾國衞昨表示，截至前日已接獲1086份書面誓言、180個辦理書面誓言的預約，占整體約九成。

此外，報導稱，新界西區議員昨日宣誓，當中17名民主派議員尚未過關，須提供額外資料，包括曾參與民主派初選的民主黨鄺俊宇；倘鄺最終遭DQ，未來5年亦不得參選。另邊廂，新界東區議員4日宣誓，16名早前接獲當局信件的區議員，昨全體被裁定宣誓無效。被當局DQ及主動辭職的泛民區議員，至今累計約300人。