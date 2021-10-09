林鄭最後報告跨境、跨屆惹連任疑雲 被批不知分寸

香港特首林鄭月娥7日出席立法會行政長官答問會，答覆立法會議員提出的質詢。（中新社）

自2020年7月「二次回歸」，香港 的熱鬧就遠離各色傳統媒體，集中到了社交媒體上。比如昨天熱帶風暴「獅子山」襲港，香港天文台雖一早掛起3號風球等多種警號，但黑色暴雨警告遲遲到午間掛出。如此天氣還要返工返學，很多香港人不高興，社交網站包括天文台網站都一片鼓譟，香港人叫「鬧爆」。

至於另個持續到第二天的鼓譟， 一時還平靜不下來，那是施政報告引動的「連任疑雲」，具體來說就是香港特首林鄭月娥 7日公布其任內最後一份施政報告，除報告內容外，報告的「雙跨」調門，引來種種議論，熱鬧之極。

所謂「雙跨」，是說這份香港特首的港情諮文，與過往都不同調門，一是林鄭月娥自己主動說到的「跨境」，即報告內容跨出香港地界，規畫到了深圳和大灣區 ，對此她極為志滿意得；另一個就是「另屆」，即內容完全跨越本屆的角色。

一般而言，香港特首任內最後一份施政報告，都是具有交班色彩，主要內容不外是總結一任內自己做了哪些事，哪些事做對了，哪些事該做沒做要檢討，或有何希望留給下屆特首下屆港府去做。林鄭月娥的施政報告把這些都一帶而過，大談特談的是未來要做什麼。

於是眾說紛紜，議的都是這「雙跨」，對「雙境」來說還算好，因為雖有批評之聲，但還是認為高興不高興，不如留給深圳當局去說，深圳不好意思說，還有比較敢說話對主導大灣區發展很在意的廣東來說。

至於另一跨即「雙屆」，說法可就多了，但細縷一下可縷出兩類，一類是非建制人士，多認為是不知分寸和不知進退，那種篤定連任的口氣，接受不了；另一類是建制派，各大圈內的討論就激烈些了，因為建制派多會站在國家立場，為中央著想，所以他們有了「逼宮」說，意思是這份報告接受連任方案。

香港新聞組／香港9日電

林鄭月娥日前發表任內最後一份年度施政報告，中國國務院港澳事務辦公室發言人昨天非常罕見地積極評價報告說：「林鄭月娥行政長官日前發表的2021年施政報告立足當前，謀畫長遠，致力於解決香港深層次矛盾和問題，體現了擔當作為的精神，受到社會輿論廣泛好評。」引發外界對北京支持林鄭月娥連任的遐想。