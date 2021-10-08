走過風雨50載 港中大學生會宣布解散 校方圍封民主牆

香港中文大學學生會7日中午在臉書發表聲明宣布解散。（取自中大學生會臉書）

歷經半世紀風風雨雨，香港 中文大學學生會昨發表聲明宣布解散，說堅持由民主程序產生的中大學生會成為歷史。

香港中文大學學生會在社交網站貼文，以「諸位珍重，有緣再見」為題，說為同學最大利益著想，決定接納9月10日學生會聯席會議提出全體代表請辭及解散的議案。

香港中大學生會說，自1971年創立以來，作為中大一員，雖與校方關係時有張馳，校方仍承認學生會在校內的合法地位；但自今年2月起，校方宣布停止代收學生會會費，並要求學生會向政府獨立註冊，自行承擔法律責任。諮詢法律意見後，律師認為學生會不需要獨立註冊，因此學生會的歷史將會終止，否則學生會代表將難以自處。

中大學生會代表會前主席黃博翰表示，學生會宣布解散後，早前在任學生會代表會的24人即日起解除職務，學生會轄下屬會例如中大辯論隊、中大校園電台及中大學生報等將由校方學生事務處接管，而校方稍後亦會接管學生會辦公室。

中文大學消息說，校方將宣布向中大校董會提出移除學生會會章。而在中大學生會宣布解散後，校方已圍封校園內的民主牆，張貼的告示說有「改善工程」，停用至另行通知。

香港有八所受政府資助的大學，通常被稱為「八大」。過去學生會依靠校方代收會費，作為存續的資金，去年開始有大學不再為學生會收取會費，目前「八大」中暫時有教育 大學、科技大學有條件收取會費，但分拆處理由學生自行決定是否繳交。在無會費又無人參選下，多數學生會均由臨委會支撐，香港大學則一早宣布，不再承認學生會在校內的角色。

香港理工大學前學生會會長黃俊瑯說，對中大學生會的決定感到非常可惜及遺憾。學生組織在大學有獨特定位及歷史價值，除承擔服務同學會員的工作 ，亦參與大學發展事務，也是同學成長的一個重要地方。

據了解，在港中大學生會宣布解散同日，位於校園內文化廣場的民主牆也已圍封，校方表示要進行維護管理，目前由保全人員及校方工作人員輪班值守。