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今年達標 港府：10年再建31.6萬單位公營屋

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港房屋供應問題備受關注，發展局局長黃偉綸昨天在電台節目稱，今年公營房屋供應再度達標，港府未來10年期望興建31.6萬個公營房屋單位，較同期需求多約5%，根據現時計畫，當中3分2單位會在後5年興建，但強調會與運房局及港府內部商討，爭取將落成時間盡量推前。

晴報報導，黃偉綸稱，未來港府除繼續興建過渡房屋和實施劏房租務管制外，亦會推進以組裝合成技術興建公屋以加快供應，亦樂見地產建設商會稱會配合港府開拓土地，他又指現時土地共享先導計畫有3個計畫正在商討，冀未來港府能與發展商增加良性互動，合作解決香港房屋問題；同時會研究收回土地、改善城規條例、土地刊憲法例等方式加快房屋落成。

他亦相信未來新界北的發展非常蓬勃，新發展區的研究亦即將展開，指特首林鄭月娥早前已提及要有整全態度看待新界北發展，特別是交通基建方面，預期下周的施政報告會有整全交代。至於在興建中部水域人工島發展「東大嶼都會」方面，他指以往在土地供應專責小組收集社會意見時獲相當支持，港府將提出具體計畫説服社會，希望主流意見會支持，預料如在2027年開始填海、2030年將能生出首批土地，第一批居民最快可在2034年入伙。 

另據明報報導，香港房屋問題嚴重，中央要求港府解決房屋短缺問題；作為港府房策合作伙伴的房屋協會，將進一步增加房屋供應。房協主席陳家樂披露，房協正規畫及興建25個項目，提供逾4萬個單位，其中約2.8萬伙於未來10年內落成，數量較過去10年增逾3倍。當中最新計畫在土瓜灣馬頭角一幅臨海用地，興建專用安置屋邨，提供約1100個單位，料2028年落成。而房協負責的3個市區寮屋重建項目，最新評估重建後單位亦較原先估計多。

香港 林鄭月娥

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