國安法定罪者 港擬禁任社工

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

《港區國安法 》實施逾年，據悉，國安法定罪者擬禁任社工， 最快今年修例。

明報報導，勞福局擬修改《社會工作 者註冊條例》及《職工會條例》，將國安法納入不能擔任社工的罪行，國安法定罪者除非獲社會工作者註冊局全體成員同意，否則不可任社工；國安法定罪工會理事同樣會遭取消資格（DQ）。

社工註冊局負責社工註冊、續牌及紀律等事宜。《社會工作者註冊條例》第17條規定，任何人如被裁定犯了附表2的罪行，註冊局須拒絕被定罪者註冊為社工，除非獲註冊局所有成員同意，該人才可獲註冊。

附表2訂明嚴重罪行包括強姦、亂倫、猥褻侵犯、拐帶兒童或少年、謀殺，部分可囚終身。政府消息人士稱，擬在附表2加入國安法罪行；當局亦會要求社福機構確保社工認識及遵守國安法，但相信非規定社工上課。

至於規管工會的《職工會條例》，第17條列明除非特首會同行政會議同意，涉欺詐、不誠實、脅迫或身為三合會會員罪行被定罪者，五年內不得任工會職員。政府消息稱政府擬將國安法加入條例，意味可DQ國安法定罪工會理事。

據報導，社會工作者總工會外務副會長張志偉相信，港府正全方位將國安法納入不同範疇。至於是否合適，他相信國安法屬「凌駕性」條例，「不到我們評論，它要做就要做」，但指附表2罪行多屬性罪行或影響他人福祉的罪行，立法原意是保護服務對象的利益，國安法與附表2的罪行不太相關，與立法原意不同。