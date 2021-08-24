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香港中環街市活化重生 已吸引逾70商戶進駐

香港新聞組／香港24日電
停用18年的香港三級歷史建築中環街市，經修復活化後，23日開幕試營業。（中新社）
停用18年的香港三級歷史建築中環街市，經修復活化後，23日開幕試營業。（中新社）

由市建局夥拍華懋集團共同管理和營運的中環街市，終於完成首階段復修及活化，昨日正式展開第一階段試業，目前已吸引逾70間不同類型的商戶進駐。作為保留了一代香港人集體回憶的地方，甫開業便吸引了大批人群前來，各種商品琳瑯滿目，集美食、購物、工作、休閒玩樂及文化教育元素於一身，市民今後多了一個閒逛及「打卡」熱點，又能選購心頭好。

文匯報報導，中環街市於1939年開業、2003年結業，其後由市建局接手活化，並將項目的10年經營權批予華懋集團。總面積約12.2萬平方呎的中環街市，除保留原來建築元素，重現歷史外，亦致力展示未來，透過靈活及互動的設計打造「21世紀Marketplace」，當中可供出租面積約5萬6500平方呎，零售樓面占70%、餐飲占30%，融入美食、購物、工作、休閒玩樂及文化教育元素。

停用18年的香港三級歷史建築中環街市，經修復活化後，23日開幕試營業。（中新社）
停用18年的香港三級歷史建築中環街市，經修復活化後，23日開幕試營業。（中新社）

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興昨日表示，項目投資額逾5億元（港幣，下同，約6416萬美元），並引入Plug-to-operate概念，以支持及鼓勵中小企、初創進駐，部分舖位以低於市價租出。

他指出，項目首階段租務情況理想，出租率逾80%，吸引逾70間不同類型的商戶進駐，涵蓋由街頭小吃至特色食肆、本地品牌至文青小店、以及生活品味雜貨等，大多數商戶已於昨日開始營業，期望今年底前可「百分百出租」。

停用18年的香港三級歷史建築中環街市，經修復活化後，23日開幕試營業。（中新社）
停用18年的香港三級歷史建築中環街市，經修復活化後，23日開幕試營業。（中新社）

此外，13個具特色而保留的街市檔口，部分會出租予香港老字號品牌營運，承傳香港傳統店舖，使中環街市成為探索香港歷史的門戶，別具意義。

市建局行政總監韋志成表示，中環街市於逾80年前建造時，是一幢劃時代的建築物；經過活化再用的中環街市，除延續昔日用途，亦開創「三新」，即在保育活化工作上推動以新舊交融為理念的新建築文化；在營運層面致力將科技和大數據結合到新營商策略，協助商戶更高效地拓展業務；以及推動以科學、科技、工程、數學及藝術教育為本的STEAM跨學科新學習模式，啟迪下一代的創新思維。他期待中環街市能成為香港地標。

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