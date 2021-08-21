內地學者田飛龍︰中央須評估美、港脫鉤風險

鷹派學者田飛龍指美國在港的商業活動多，北京中央需要評估美國和香港脫鈎的風險。（中評網）

剛結束的中國 全國人大常委會會議未就反外國制裁法納入香港 基本法進行表決，港府對此表示，人大所作決定是以香港利益為依歸；內地學者田飛龍則說，仍有細節問題需要研究。他表示，美國 在港的商業活動多，北京中央需要評估美國和香港脫鉤的風險，也要顧及美國持續打擊香港經貿地位的挑戰。

港府表示，近年來，全國人大常務委員會也曾訂定港區國安法及完善香港選舉制度，既解決了香港迫切的問題，也展現了對「一國兩制」方針的堅持。

港府稱，事實證明，香港的法治「沒有因此絲毫受損」，其作為國際金融中心的地位穩健如昔，加上中國國家發展為香港帶來大量機遇，相信企業對在港營商及投資充滿信心。

此外，官方香港電台引述中國全國港澳研究會理事田飛龍說，根據立法程序，人大常委會納入議程的法案通常要審議三次才表決，如果意見較一致，可以審議兩次即進行表決。如果議題單一或涉及部分修改的法案，則審議一次即可表決。

他認為，這次人大常委會會議沒有表決把反外國制裁法納入香港基本法附件三，做法並不罕見。

對於人大常委會會否在10月召開會議進行審議及表決，他說，這要視乎美國對香港的制裁行動會否變本加厲，如果出現的話，就有機會令法案的通過來得更加迫切。

田飛龍並說，反外國制裁法仍有細節問題需要研究，比如在港落實後，如何與北京中央執法機制協調。此外，有關方面也要研究在港企業面臨外國制裁及中國反制裁時，如何作出商業決策、能否申請豁免等。