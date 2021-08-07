澳門69萬人普篩 已28萬人呈陰性 香港初步確診5宗

澳門6日上午基本完成全民新冠病毒核酸檢測採樣，其中28萬人已有結果，均呈陰性；圖為澳門當局設立的採樣中心。（圖：澳門新聞局提供）

綜合澳門 當局及媒體資訊，澳門6日已基本完成全民新型冠狀病毒疾病（COVID-19）核酸檢測 採樣，其中28.3萬人已有結果，全部呈陰性。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心 公布，昨早已基本完成全民核酸檢測採樣，呼籲少數未完成檢測的人儘快預約檢測。

澳門電台則報導，截至6日晚上7時，當地累計採樣59.3萬人，其中28.3萬人已有結果，均呈陰性。另外，8月3日後有 10.2萬人自行前往核檢且不在全民核檢計畫內，即合共約69.5萬人已完成檢測。澳門現有人口68萬2500人。

澳門一直成功預防COVID-19在當地擴散，此前已有很長時間沒有本土傳播病例，但3日當地一家四口證實感染Delta變異株。

當局對此大為緊張，4日起強制全民接受病毒檢測，同時勒令各娛樂場所暫時關閉，但賭場除外。

另據澳門官方數字，當地已有28萬9941人接種了COVID-19疫苗 ，其中接種兩劑的有23萬4849人。

另外，香港6日新增兩宗新型肺炎輸入個案，其中一人帶有變種病毒，另一人早前已於香港完成接種復必泰疫苗。另外，初步確診約5宗。