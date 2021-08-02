香港連續55天本土清零 同鄉社團晚宴86人除罩合影

香港示意圖。圖／shutterstock

昨日新增三宗新冠肺炎 輸入確診個案，其中一名41歲女子帶有N501Y變種病毒，其餘二人未能確定。目前，香港已連續55日本地清零，但近期不時有疑似輸出個案。

大公報報導，衞生署昨日通報，再有港人到英國後確診，是一名52歲女子，7月15日乘搭CX251航班離港前往倫敦，三日後抽取樣本做測試，結果為新冠肺炎陽性，沒有病徵。為審慎起見，她於潛伏期曾居住的地方，即九龍九龍城書院道24號樂苑，會被納入強制檢測 公告。

另外，港府日前因應一宗輸出新冠病毒確診個案，將尖沙咀龍堡國際納入強制檢測處所，曾於7月6日至29日逗留上址逾2小時者，除已接種疫苗外，均需於昨日前完成檢測。據明報調查發現，新成立的同鄉社團「南沙華僑總會」，曾於7月17日在龍堡國際舉辦大型就職典禮，約270人出席，其間與會者多次除口罩 合照，更有近百人上台除罩大合照；總會同日移師陶源酒家舉行百人晚宴，疑超出宴會人數上限規定，席間亦有人在無戴口罩下過枱寒暄把酒言歡留影。食環署表示，如有足夠證據所指食肆違反規例，會考慮採取執法行動；警方不評論個別活動，稱會按既定程序及考慮實際違規情况採取適當執法行動，又呼籲市民自律。