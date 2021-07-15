港大研究：同樣接種2劑 BNT疫苗抗體比科興高9倍

圖為BNT疫苗「復必泰」。（中新社）

據報導，香港 大學一項對新冠病毒疫苗 的研究顯示，接種兩劑復必泰（BioNTech）的人，其平均抗體水平較接種兩劑科興者高約9倍。

中央社引述明報網站報導，港大公共衛生學院早前招募了1442名醫護跟進新冠病毒疫苗抗體情況，初步完成了93名接種者的分析，當中63人打復必泰，30人打科興。

研究發現，接種兩針復必泰的人在一個月後，平均抗體水平達到269，較接種兩針科興者的27高約9倍；即使施打一針復必泰的人，其抗體已有49，也比施打兩針科興的人高逾8成。

據報導，施打一針科興的平均抗體水平只有7。

報導表示，這項研究結果今天刊登在醫學期刊「刺胳針微生物（The Lancet Microbe）」。

領導研究的港大公共衛生學院教授高本恩（Benjamin John Cowling）受訪指出，如要減低感染風險並保護身邊人，香港市民宜選復必泰。

為了防止新冠肺炎（COVID-19），香港當局自2月26日起免費為港人施打中國 科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的「克爾來福」滅活疫苗，以及中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。

當前中國施打的針對新冠病毒的疫苗都是國產疫苗，包含科興疫苗。財新網引述知情人士表示，復必泰疫苗未來可能會在中國作為加強針使用，並進行免費接種。

代理復必泰疫苗的上海復興醫藥14日表示，中國國家藥品監督管理局已基本完成復必泰的審定工作，目前正在加緊進行行政審批階段。