香港國安法上路滿1年 近11萬港人「出走」

6月香港居民出境人數比入境多出逾1.3萬，是繼去年8月後另一個港人「淨移出」數字高企的月份。圖為6月30日飛英國的航空公司登機櫃位擠滿攜帶大型行李的港人，不少人均是舉家離港。（美聯社）

港區國安法去年6月底實施後，相繼有海外政府為港人提供新簽證及移民 計畫；「英國國民（海外）護照」（BNO）簽證計畫，今年首季已錄得逾3萬人申請。據入境處出入境紀錄數字，過去一年經香港 機場淨移出的香港居民近10.9萬人，今年6月淨移出港人數目再次攀升。

明報報導，有移英港人稱，所住社區的新定居香港家庭數目，短短半年間由數十戶增至二、三百戶。各社會層面如教育、傳媒等也因國安法而出現變化，有人慨嘆香港已改變，衍生移民念頭。

據報導，入境處每日出入境數據，由去年7月1日至6月30日一整年間，經機場出境的香港居民約34.28萬人，入境約23.4萬人，即淨移出港人接近10.88萬；以月份計，高峰期為去年8月，淨移出逾2.2萬人，其次是上月約1萬3689人。

報導稱，記者6月28日傍晚在機場離境大堂觀察，英航、維珍及國泰航空櫃位迫滿乘夜機赴英港人，一家大小離港的Jess稱因國安法而決定移英，原打算遲一點才起程，但近日政治環境惡化，決定提早成行。

報導說，去年底舉家赴英等待在當地申請BNO簽證的港人John，選擇雷丁（Reading）為落腳地。他留意到所住社區愈來愈多港人，粗略估計，半年前約只有五、六十個香港家庭，現已增至二、三百戶。John抵英後首份工作是騎電單車送外賣，後改當建築工人，現正準備考水電工證書；他稱英國受疫情影響，移民後順利找到工作者不多。

6月香港居民出境人數比入境多出逾1.3萬，是繼去年8月後另一個港人「淨移出」數字高企的月份。圖為6月30日飛英國的航空公司登機櫃位擠滿攜帶大型行李的港人，不少人均是舉家離港。（美聯社）

英國早於去年港區國安法生效後公布為BNO港人提供移民入籍途徑，今年1月31日起可申請；據英國當局數字，截至3月已有3萬4300人申請，5600個簽證獲批。英國官方曾推算，BNO簽證推行首5年，按中度評估會有32萬港人移英。

6月香港居民出境人數比入境多出逾1.3萬，是繼去年8月後另一個港人「淨移出」數字高企的月份。圖為6月30日飛英國的港人與親友揮別。（美聯社）

加拿大今年上半年亦先後推港人工作簽證 計畫及移民計畫。澳洲迄今未有提供額外移民方法，但去年已宣布5類港人的澳洲簽證延長5年，之後可申請永久居留。

至於台灣移民門檻較低，仍屬港人熱門選擇。去年7月至今年5月有近1700港人獲批定居許可，另約1萬1600人獲當地居留許可，當中去年10至12月是高峰期，3個月有超過5300人獲批。