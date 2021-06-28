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屯馬線通車 九龍城變小旺角 居民：沒見過這麼多人

香港新聞組／香港28日電
港鐵屯馬線於27日早上5時50分全線通車，逾百鐵路迷於宋皇台站等候乘坐頭班車。圖為大批鐵路迷乘坐頭班車，心情雀躍萬分。 （中新社）
港鐵屯馬線於27日早上5時50分全線通車，逾百鐵路迷於宋皇台站等候乘坐頭班車。圖為大批鐵路迷乘坐頭班車，心情雀躍萬分。 （中新社）

貫通九龍及新界東西的屯馬線昨日全線通車，吸引大批市民專程到場見證開通一刻。土瓜灣站和宋皇台站兩個新站正式投入服務，截至晚上8時，有逾7.2萬人次入站。新鐵路線為舊區迎來新氣象，九龍城區一日間成為「小旺角」，街上人山人海，區內食肆迎來疫情以來生意最火爆的一天，有餐廳午市生意激增三成，期待通車能為當區帶來新商機。

大公報報導，屯馬線全線通車，成為全港最長鐵路線。港鐵安排首日特別班次列車，清晨5時50分在宋皇台站開出，凌晨3、4時已有鐵路迷到場等候。車站在5時15分開放，大批市民在歡呼聲中衝入閘，跑向月台，希望搭上特別頭班車。港鐵主席歐陽伯權、行政總裁金澤培、車務總監李家潤等在開站前主持剪綵儀式。歐陽伯權形容，屯馬線全線開通是重要的里程碑，希望橫跨東西的屯馬線，能為香港經濟帶來新動力。

宋皇台站設展覽，展示約400件在建造期間發現的文物。昨日下午前來參觀的市民愈來愈多，大批市民在車站大堂拍照及逗留，擠滿半個車站大堂，港鐵要實施人流管理措施，並貼出告示，提醒市民參觀文物需等候約半小時。

新站投入服務，區內居民及商戶都充滿期待，舊區亦迎來久違的熱鬧。昨日中午，宋皇台站B出口的南角道人頭湧湧，附近的食肆幾乎都要排隊入座。距離港鐵站一個街口的添財記在九龍城區開業數十年，負責人黃先生指，疫情下整整兩年未見過如此熱鬧的九龍城區，生意料激增三成。黃先生看好鐵路開通可為區內帶來更多客源及商機，但亦坦言，擔心激增的人潮只是「虛火」，或個多月後便會消退。

在南角道的燒臘店平日以外賣為主，也是做街坊生意為多，昨日的人潮雖然對正了他們的店舖，卻全是擦身而過。員工鳳姨（化名）形容「有得睇無得食」，「疫情下生意本來就不好，現時地鐵開通了，更令人擔憂，業主萬一加租，恐怕無法承擔開支。」

「哇！住幾十年沒見過這麼多人！」九龍城居民李先生昨日特意趁開站落街湊熱鬧。他說，自己在九龍城住了逾20年，以往街上來去都是街坊為主，最熱鬧也不過是買菜時間的街市，鮮有現時的人多熱鬧。李先生笑言家樓下頓時變了景點般，他對新站的開通表示高興，認為能為九龍城區帶來新氣象。

港鐵屯馬線27日早上5時50分全線通車，逾百鐵路迷於宋皇台站等候乘坐頭班車。圖為...
港鐵屯馬線27日早上5時50分全線通車，逾百鐵路迷於宋皇台站等候乘坐頭班車。圖為鐵路迷登上屯馬線頭班車。 （中新社）

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