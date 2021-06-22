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壹傳媒「9點半新聞」、線上財經 提早謝幕

香港新聞組／香港22日電
香港壹傳媒行政總裁張劍虹（右）日前被捕後，被押解回蘋果日報大樓協助蒐證。（歐新社）
香港壹傳媒行政總裁張劍虹（右）日前被捕後，被押解回蘋果日報大樓協助蒐證。（歐新社）

壹傳媒「9點半蘋果新聞」昨晚在Facebook專頁及YouTube 播出最後一集，主播謝馨怡勉勵同業繼續緊守崗位，捍衛真相，又希望香港人珍重，節目尾聲感謝市民支持。今天出版的「蘋果日報」各版面如常，但據了解，「蘋果日報」即時財經、副刊「果籽」網上內容今天起不再更新。

據明報報導，壹傳媒董事會決定最少運作至本周五，突發組已取得共識，將如常外出採訪至本周五，直至董事會決定是否停業，有該組員工表示，近日內部謠言滿天飛，但不少員工在「蘋果」工作十多二十年，認為應留守至最後一刻；法庭組、港聞組及行政部門也會運作至周五。

報導指出，財經組有高層人事變動，即時財經至昨晚23:59不再更新。有財經組員工表示，不少即時財經的員工未有辭職，但今日起會放大假至周五，該員工稱，管理層昨午轉達董事會的決定後，有人不滿高層無視員工憂慮，只稱同事可選擇辭職，最後內部決定停止運作即時新聞。他說，「港區國安法」實施後，同事的心理負擔不小，現在反而鬆一口氣；問到會否擔憂日後生計，他說「我露宿街頭都是因為（保安局長）李家超」。

「蘋果日報」昨晚如常在網路播放最後一集的「9點半蘋果新聞」，據報導，主播謝馨怡在節目尾聲表示，由去年10月5日至今，多謝市民260個晚上的支持，「前路難行，祝願大家平安，亦都希望即使少了這個平台，香港新聞工作者都可以繼續緊守崗位，捍衛真相」。她最後感謝主播、編輯、幕後編導的努力，「在蘋果成就一個不可能的任務，一個回應時代的任務」，並感謝觀眾，「香港人珍重，有緣再會，拜拜」。

蘋果 香港 港區國安法

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