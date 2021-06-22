美國：香港選擇性執法 學者：北京會繼續「整頓」傳媒

香港蘋果日報社大樓日前遭港警搜索。（中新社）

有關蘋果 日報因資金遭凍結，面臨被迫停刊，美國國務院發言人普萊斯21日表示，美方高度關切香港 當局利用國安法選擇性執法，包括針對獨立媒體機構，指控其「勾結外國或境外勢力危害國家安全」，普萊斯說，這都是出於政治動機。

普萊斯表示，對於港府利用國安法，越發壓迫獨立媒體、壓制異議及扼殺言論自由，美國廣泛關切，並指出北京 破壞自己在中英聯合聲明下所承諾的義務。

普萊斯說，美國持續呼籲北京當局停止針對獨立媒體、扼殺新聞自由，與限制訊息自由傳播，這不僅破壞香港的民主制度，也阻礙香港作為國際商業中心的存續。

香港新聞組／香港22日電

據明報報導，浸大新聞系高級講師呂秉權指出，「蘋果日報」面臨停刊，對其他傳媒有警告意味，北京會透過不同方式「整頓」傳媒，對港人及公眾知情權是一大損失。他認為，「蘋果」是香港最敢於報導「主旋律」以外聲音，它能否生存不單只是反映傳媒市場情况，也「是一國兩制的寒暑表」。

呂秉權表示，近期不少傳媒遭「整頓」，例如香港電台不准某些節目繼續播放，「立場新聞」亦遭左報點名批評，觀乎種種舉動，反映北京欲「整頓」傳媒，防止傳媒「阻礙人心回歸的工程」。

據報導，呂秉權指出，事件對其他傳媒有警告意味，「讓大家知道有些紅線實際存在，可以言入罪」，料部分原本較敢言的傳媒未來向中間靠攏，以換取生存空間，意味日後傳媒報導可能會較靠近主旋律。報導指出，呂秉權說，「蘋果」敢於嘗試及革新，但「蘋果」部分手法也遭批評，例如早期「狗仔隊」較踩界的採訪方式，而「蘋果」報導社運新聞時，同時扮演參加者及呼籲者角色，例如以往曾呼籲市民七一上街，從傳媒新聞學角度而言是具爭議，會令人質疑做法是否過界。但他指「蘋果」定位不止是傳媒，「是香港的一分子」，從香港價值的角度出發，就明白其做法。

據報導，記協新任主席陳朗昇說，「蘋果」規模大，不少員工非常資深，兩至三成人有逾20年或以上經驗。他說「蘋果」因為資金被凍結面臨停運，始料不及，「現在說香港新聞自由最黑暗都沒用了，一定是最黑暗，我們就唯有努力在狹縫生存」。