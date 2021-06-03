香港連40天零無源確診 專家：基本清零

香港衛生署衛生防護中心公布，香港新增一宗新冠肺炎確診病例，該病例為輸入病例，無本地病例。圖為中環市民出行。（中新社）

香港 醫學專家昨天表示，據醫界普遍推斷，香港本地的新冠病毒疾病基本上已經清零。

港府專家顧問許樹昌昨天向媒體說，本地約40天沒有源頭不明的新冠肺炎本土確診病例，暫時可說是「清零」。

但許樹昌說，由於香港疫苗 接種率偏低，相信當局難以大幅度放寬社交距離措施。

香港自2020年11月中起爆發第4波疫情 ，至今年5月中左右疫情趨緩。最近2周，香港曾出現零星本土感染個案，但官方研判並不是在最近感染。

此外，香港1日通報1例感染源不明的確診案，懷疑感染者是一名35歲警員。但衛生防護中心和香港大學微生物學系講座教授袁國勇下午公布，經追查及化驗，患者的樣本是中國科興生技（Sinovac）生產的「克爾來福」滅活疫苗，並非真正病毒。

袁國勇表示，這名疑似患者先前曾到民營診所提取樣本化驗。在此之前，診所醫生曾為其他人接種疫苗，相信是護士處理疫苗空瓶時，不小心把殘餘的滅活疫苗毒株轉到警員的樣本裡。他指出，新冠肺炎在香港基本上已經清零，但他先前曾警告，第5波疫情隨時可能出現。

香港昨天新增1例境外輸入確診案，至今本地累計有1萬1848例確診。

文匯報報導，港府推行「全城起動快打疫苗」運動，已接種疫苗的市民可享多項疫苗獎賞計畫，包括以「疫苗氣泡」為基礎，對接種者放寬社交距離措施等，加上科興疫苗獲世衞認可。雙重喜訊催谷下，減輕市民的「疫苗猶豫」。記者昨到兩間分別專打科興及復必泰疫苗的接種中心觀察，見到接種者絡繹不絕，較往日為多。有市民表示，港府新措施對市民有鼓勵作用。截至昨日，全港已接種了近247萬劑疫苗，另昨日有近4.2萬人預約接種疫苗。